Mirella Santos encanta com escolha do tema do mesversário da filha

A influenciadora digital Mirella Santos mostrou os detalhes da comemoração intimista dos nove meses de Luna, sua filha com Gabriel Farias

Mirella Santos encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar os detalhes da comemoração intimista do mesversário da filha, Luna, fruto de seu casamento com o surfista Gabriel Farias. A menina completou nove meses de vida nesta quinta-feira, 7, e ganhou uma festinha simples dos papais, que teve como tema 'A Turma do Smilingüido'.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram pela influenciadora digital, Luna aparece toda sorridente, usando um vestido preto e vermelho. A família também posou com o bolo personalizado e os docinhos da festinha. "Formiguinha Luna, uhulllll!! 9 meses de muito amor", escreveu Mirella na legenda.

Os internautas ficaram encantados com os registros. "Parabéns Luninha", disse uma seguidora. "Que formiguinha perfeita", escreveu outra. "A Smilinguida mais linda", se derreteu uma fã. "Aí meu Deus, quem guenta tanta gostosura de Luninha formiguinha", falou mais uma.





Confira:

Marido de Mirella Santos rebate críticas sobre fama de 'desocupado'

O surfista Gabriel Farias, marido da influenciadora digital Mirella Santos, rompeu o silêncio ao se deparar com novas críticas a respeito de sua vida pessoal. Há algum tempo, o atleta tem recebido comentários negativos de internautas, que o apontam como 'desocupado' por não seguir mais na profissão.

"Ele surfa em qual modalidade ou categoria? Nunca vi esse rapaz competindo", questionou um usuário no Instagram. O surfista, por sua vez, fez questão de responder: "Agora não preciso do surf pra pagar conta, só surfo quando tô afim e gosto de passar bastante tempo mesmo no sofá, se você não fica problema teu, tá achando ruim, vai reclamar com Deus". Após o comentário ganhar repercussão na web, diversos seguidores de Mirella Santos criticaram o marido da influenciadora por sua resposta 'ácida'. Saiba mais!

