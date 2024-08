A influenciadora digital Mirella Santos se surpreendeu ao ganhar um relógio luxuoso da irmã, Mariely Santos. Saiba o valor!

A influenciadora digital Mirella Santos ganhou um presente luxuoso da irmã, Mariely Santos. Na manhã desta quinta-feira, 01, ela usou seu perfil no Instagram para mostrar que foi surpreendida por um relógio de luxo da marca Cartier, que está à venda no site da marca por R$ 65 mil.

"Acordei com uma surpresa, do nada Mariely fez isso comigo, presente de aniversário que é dia 15 de agosto ainda. Mariely me deu um Cartier. De repente, ela aparece com isso aqui para mim", disse Mirella, que mostrou a caixa do acessório.

"Tem uma cartinha que eu não vou ler ainda porque eu choro. Olha isso que Mariely me deu. Estou em choque, sem reação ainda", continuou ela. "Você merece, você é fina, chique, elegante e é empresária, então tem que ter um desse", elogiou Mariely. Em seguida, Mirella disse que está tentando se valorizar e o relógio faz parte de sua nova fase. "Vou ser chique e elegante", prometeu.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Alfinetadas Dos Famosos 📌 (@alfinetei)

Mirella Santos atualiza sobre saúde mental após perda de autoestima no pós-parto

Recentemente, Mirella Santos usou as redes sociais para desabafar com os seguidores sobre ter perdido a vaidade e autoestima após o nascimento de Luna, de 4 meses, fruto do relacionamento com Gabriel Farias. Após receber elogio dos seguidores, ela contou que está se sentindo melhor.

"Mulher, como é bom ver você com o brilho nos olhos de novo! Sem dúvidas, esse tempinho que você está tendo consigo mesma está te fazendo muito bem! Nós, mães, precisamos demais ter isso. Obrigada por compartilhar com a gente", escreveu uma seguidora.

Mirella tranquilizou os seguidores com sua resposta. "Estou me sentindo tão bem ultimamente", afirmou. Recentemente, ela tambpem comemorou o mêsversário da filha com uma festa luxuosa com o tema do seriado infantil 'Sítio do Picapau Amarelo'.