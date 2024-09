Marido de Mirella Santos rebate críticas sobre fama de 'desocupado': 'Não preciso'

Marido da influenciadora Mirella Santos, o surfista Gabriel Farias se pronunciou após internauta acusá-lo de 'ficar muito tempo no sofá'

O surfista Gabriel Farias, marido da influenciadora digital Mirella Santos, rompeu o silêncio ao se deparar com novas críticas a respeito de sua vida pessoal. Há algum tempo, o atleta tem recebido comentários negativos de internautas, que o apontam como 'desocupado' por não seguir mais na profissão.

Sem paciência, Gabriel rebateu um seguidor que o questionou sobre a carreira profissional e o acusou de 'ficar muito tempo no sofá'. O marido de Mirella ainda aproveitou a oportunidade para se defender e ressaltar que, atualmente, o surf deixou de ser sua renda principal.

"Ele surfa em qual modalidade ou categoria? Nunca vi esse rapaz competindo", questionou um usuário no Instagram. O surfista, por sua vez, fez questão de responder: "Agora não preciso do surf pra pagar conta, só surfo quando tô afim e gosto de passar bastante tempo mesmo no sofá, se você não fica problema teu, tá achando ruim vai reclamar com Deus".

Após o comentário ganhar repercussão na web, diversos seguidores de Mirella Santos criticaram o marido da influenciadora por sua resposta 'ácida'. "Ela fez uma pergunta simples, o que custa responder com educação?", escreveu um. "Ele surfa sim. Nas costas da Mirella", disse outro.

Em seus stories no Instagram, ele ainda publicou alguns vídeos surfando em resposta às críticas do público. Vale lembrar que Gabriel Farias e Mirella Santos, das gêmeas Lacração, estão casados desde 2021. Juntos, eles são pais da pequena Luna, de 7 meses de vida.

Gabriel Farias rebate críticas - Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mirella Santos (@eumirellasantos)

Mirella Santos fala sobre perda de autoestima no pós-parto

Recentemente, Mirella Santos usou as redes sociais para desabafar com os seguidores sobre ter perdido a vaidade e autoestima após o nascimento de Luna, fruto do relacionamento com Gabriel Farias. Mas após receber elogios por surgir mais disposta na web, a influenciadora revelou que está melhor!

"Mulher, como é bom ver você com o brilho nos olhos de novo! Sem dúvidas, esse tempinho que você está tendo consigo mesma está te fazendo muito bem! Nós, mães, precisamos demais ter isso. Obrigada por compartilhar com a gente", escreveu uma seguidora.

Mirella tranquilizou os seguidores com sua resposta. "Estou me sentindo tão bem ultimamente", afirmou. Por meio dos Stories em seu perfil oficial no Instagram, a 'gêmea lacração' tem compartilhado com mais frequência sobre as brincadeiras que faz com os familiares e sua rotina de autocuidado, algo que ela fazia constantemente antes do parto da pequena.