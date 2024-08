Michel Teló e Thais Fersoza se emocionam com convite para apadrinhar sobrinho

Dindos! Michel Teló e Thais Fersoza se emocionaram ao serem escolhidos como padrinhos de Pietro, filho de Teo Teló e Gabi Luthai; veja a reação

Na última segunda-feira, 26, Michel Teló e Thais Fersoza viveram um momento muito especial ao serem surpreendidos com um convite da família. Nas redes sociais, eles compartilharam a alegria ao serem escolhidos pelo irmão do cantor, o empresário Teo Teló, e sua esposa, a cantora Gabi Luthai, como padrinhos do primeiro filho do casal, Pietro.

Através do Instagram, Michel e Thais já tinham compartilhado a novidade e revelaram que seriam os dindos do sobrinho. Agora, eles publicaram um vídeo do momento emocionante em que receberam o convite para apadrinhar o pequeno. Nas imagens, o casal aparece recebendo uma caixa personalizada com uma carta especial.

Enquanto Thais segura o bebê nos braços, Michel lê a carta que oficializa o convite para serem padrinhos na carta que foi escrita como se fosse o sobrinho: “Desde o início, papai e mamãe sentiram nossa conexão. É um amor gigante mesmo eu sendo muito pequenininho. Tenho muita coisa ainda para viver e aprender sabendo que Deus é o meu guia.”, disse.

“Meu batizado marca o início da minha jornada de fé e temos certeza de que meu caminho será muito mais iluminado ao lado de vocês. Aceitam ser meus dindos?”, Michel terminou de ler o pedido emocionado e prontamente aceitou o convite ao lado da esposa: “A gente aceita”, disse. “A gente aceita com muito amor”, Thais se derreteu pelo pequeno.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabi Luthai (@gabiluthai)

Vale lembrar que, até o momento, Gabi Luthai ainda não revelou a data do batizado do herdeiro. No entanto, após oficializar o convite, a família se reuniu para uma foto especial e deu um gostinho do que será a apresentação do pequeno Pietro, que chegou ao mundo em abril deste ano e é fruto do casamento de Gabi e Teo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabi Luthai (@gabiluthai)

Gabi Luthai explica decisão de dispensar babá para o filho:

Na última terça-feira, 21, Gabi Luthai respondeu perguntas de seus seguidores nas redes sociais. Entre as dúvidas, a cantora explicou por que decidiu cuidar do filho, Pietro, sem a ajuda de uma babá. Inclusive, ela ressaltou que essa foi uma escolha feita em conjunto com o marido, o empresário Teo Teló, que é irmão do cantor sertanejo Michel Teló.

Nos stories do Instagram, Gabi abriu uma caixinha de perguntas e, entre as questões, foi perguntada por uma seguidora sobre sua decisão na criação de Pietro: "Você tem babá? Tenho um bebê e estou pensando em ter, mas medo do julgamento", disse. Em resposta, a cantora e influenciadora contou que optou por dispensar a ajuda no momento e explicou o motivo.