Michel Teló e Tata Fersoza posam com afilhado, filho de Téo Teló

Michel Teló e Tata Fersoza foram convidados para serem padrinhos de Pietro, filho de Téo Teló e Gabi Luthai. O casal posou sorridente com o bebê

Nesta segunda-feira, 26, Michel Teló e Tata Fersoza têm muitos motivos para comemorar. Isso porque eles foram convidados para serem os padrinhos de Pietro, filho de Téo Teló e Gabi Luthai.

Em sua conta no Instagram, Gabi compartilhou uma foto em que Michel e Tata aparecem sorridentes com o bebê de quatro meses, que também sorriu para a câmera. "Sabe aquela conexão desde o 1° olhar? Foi assim o encontro entre o Pietro e seus dindos. Em nossos corações sempre foram vocês e estamos muito felizes que vocês aceitaram essa missão! Amamos muito vocês, tio Michel e tia Tata… quer dizer, dindos", escreveu ela na legenda.

Tata Fersoza fez questão de deixar um comentário na publicação. "Meu Deus! É muita emoção para essa dinda… que benção! Desde o primeiro momento foi uma conexão tão linda, tão natural e imediata. A gente te ama muito, Pietro! A dinda e o dindo estarão sempre aqui para você! Caminharemos juntos por esse mundão e tenha certeza que vai ser muito massa! Gabi e Teo, obrigada de todo coração por esse presente tão especial! Foi muito emocionante para nós. Sigamos juntos! Contem com a gente nessa missão linda de amor", escreveu.

Em outra imagem postada no carrossel, Michel e Tata posam ao lado de Gabi e Téo. Os filhos do casal, Melinda, de sete anos, e Teodoro, de seis, também surgiram na foto.

Homenagem

Michel Teló encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar duas fotos abraçado com sua mãe. Dona Nina Dallegrave Teló completou mais um ano de vida e o cantor sertanejo fez questão de homenageá-la.

"Mãe… Me peguei pensando em você. Como me faz bem o seu viver. O seu olhar… tímido, com uma pureza, de gente que é humilde na essência. Na alma. Suas mãos, as marcas do trabalho, da roça, da lavoura, de quem desde muito pequena, sentiu prazer em trabalhar, em lutar pelos seus. Até porque, mãe, não existia outra opção, né?", começou o texto.

"Suas orações, sua fé, sua busca incansável de trazer todos os seus nas mãos de Deus. Em colocar sua vida, cada movimento, gesto, atitude, na presença Dele! Sabe mãe, Nossa Senhora, tem muito orgulho de você. Muito mesmo. E humildemente falando, a gente também. De quem você se tornou, da sua trajetória aqui. E de tudo que ainda irá conquistar. Te amo demais, dona Nina. Feliz aniversário. Muita saúde, proteção e bençãos!", completou.