O cantor Michel Teló postou fotos com a mãe, dona Nina Dallegrave Teló, e prestou uma bela homenagem em seu aniversário

Michel Teló encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar duas fotos abraçado com sua mãe. Dona Nina Dallegrave Teló completou mais um ano de vida nesta segunda-feira, 19, e o cantor sertanejo fez questão de homenageá-la.

"Mãe… Me peguei pensando em você. Como me faz bem o seu viver. O seu olhar… tímido, com uma pureza, de gente que eh humilde na essência. Na alma. Suas mãos, as marcas do trabalho, da roça, da lavoura, de quem desde muito pequena, sentiu prazer em trabalhar, em lutar pelos seus. Até porque, mãe, não existia outra opção, né?", começou o texto.

"Suas orações, sua fé, sua busca incansável de trazer todos os seus nas mãos de Deus. Em colocar sua vida, cada movimento, gesto, atitude, na presença DEle! Sabe mãe, Nossa Senhora, tem muito orgulho de você. Muito mesmo. E humildemente falando, a gente também. De quem você se tornou, da sua trajetória aqui. E de tudo que ainda irá conquistar. Te amo demais, dona Nina. Feliz aniversário. Muita saúde, proteção e bençãos!", completou.

Nos comentários, os internautas parabenizaram dona Nina. "Muito amor e muita saúde pra sua mãe", desejou a jornalista Fátima Bernardes. "Ela é tão linda e serena! Parabéns, dona Nina! Deus te abençoe", escreveu uma seguidora. "Coisa mais linda! Parabéns, dona Nina!", falou uma fã.

Confira:

Michel Teló surge em clima de romance na piscina com Thais Fersoza

Após curtirem as férias com os filhos, Melinda e Teodoro, Michel Teló e Thais Fersoza decidiram passar um momento a sós. Os dois estão aproveitando um momento de lazer em um hotel no Rio de Janeiro.

Nas fotos postadas pelo cantor no feed do Instagram, os dois aparecem agarradinhos na piscina, enquanto aproveitam o dia ensolarado. "O jeito é… @tatafersoza. Amei a surpresa…", escreveu o artista na legenda da publicação.

Fersoza também postou algumas fotos curtindo um dia de sol na piscina após decidir surpreender o marido com uma viagem de casal. Nos cliques, a atriz se exibiu em uma roupa de banho preta muito elegante e ainda revelou uma tatuagem delicada no local: uma borboleta.