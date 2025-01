Menino ou menina? Izabella Camargo revela o gênero do segundo bebê

Grávida pela segunda vez, Izabella Camargo revela o gênero do bebê em um vídeo simples com seu marido, Thiago Godoy

A jornalista Izabella Camargo já descobriu o gênero do segundo bebê. Ela está grávida e gravou um vídeo simples com seu marido, Thiago Godoy, para revelar se terá um menino ou uma menina.

Nesta segunda-feira, 13, Izabella e Thiago anunciaram que vão ser pais de um menino. Eles deram a notícia aos fãs ao escreverem a palavra ‘menino' em uma folha sulfite. “Seremos pais de um menino!”, disse ela.

O bebê deverá nascer em julho.

Vale lembrar que Izabella já é mãe de uma menina, chamada Angelina, de 3 anos.

Izabella Camargo se casa na França

A jornalista Izabella Camargo realizou finalmente o sonho de se casar vestida de noiva. Em 2020, enquanto se preparava para oficializar a união com Thiago Godoy, também conhecido como "papai financeiro", a pandemia da Covid-19 interrompeu seus planos. Quatro anos se passaram e aos pés da Torre Eiffel, eles trocaram votos. A cerimônia, realizada em 7 de abril, foi intimista, compartilhada apenas com familiares e com a pequena Angelina, filha do casal.

Em entrevista a CARAS Brasil, Izabella confessou que ficou desapontada ao ter que adiar a cerimônia e contou como decidiu se casar na França. "[...] Fomos convidados para alguns eventos da Feira Literária do Livro e da Divine Academy, agora, em abril, em Paris, decidimos convidar minha mãe, tia, madrinha, sogro e sogra e fizemos uma cerimônia aos pés da Torre. Era para ter sido surpresa para ele (Thiago), mas não consegui segurar o segredo por mais de dois dias (risos)", revelou ela. Confira a entrevista completa!

