Filha caçula de Joelma, Yasmin Mendes está gravida do primeiro filho

Fruto do relacionamento de Joelma e Ximbinha, Yasmin Mendes está grávida do primeiro filho com o namora, que é baterista da cantora

Joelma está prestes a se tornar avó! Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias nesta quarta-feira, 25, a filha da cantora, Yasmin Mendes Farias, de 20 anos, fruto de seu relacionamento com Ximbinha, está grávida de seu primeiro filho. Já no terceiro mês de gestação, o bebê é fruto do namoro da jovem com Neto Alcântara, baterista da banda de Joelma.

Na noite de terça-feira, 24, o casal postou uma foto discreta, na qual Neto aparece com a mão sobre a barriga de Yasmin, gerando ainda mais entusiasmo entre os fãs.

Embora sejam reservados nas redes sociais, o relacionamento já conta com a aprovação de Joelma. O namoro foi oficializado durante uma gravação do programa Altas Horas, no fim de novembro deste ano, quando a caçula da artista deixou o romance público pela primeira vez.

Joelma presta bela homenagem no aniversário da filha

A cantora Joelma usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Em julho, Yasmin Mendes, sua filha, completou mais um ano de vida, e a artista fez questão de homenagem-la.

Em seu perfil oficial no Instagram, a famosa postou um vídeo em que aparece cantando a música 'Luz de Deus', ao lado da herdeira e se declarou. "Para a minha princesa @yasmin_mendesf, minha pitica linda que é o meu presente de Deus!", disse ela no começo do texto.

Joelma seguiu o texto desejando que o aniversário de Yasmin seja especial. "Feliz aniversário! Que este dia seja tão especial quanto você é para mim. Eu te amo muitão", desejou a mamãe coruja.

Vale lembrar que Yasmin é filha de Joelma com Ximbinha. A cantora também é mãe de Natália Sarraff, de seu relacionamento com Roberto Luís Sarraff, e Yago Matos, com o advogado Robson Leão.

