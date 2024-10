MC Mirella encanta ao mostrar as fotos da festa de nove meses da filha, Serena

A funkeira MC Mirella encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar as fotos do mesversário de sua filha com Dynho Alves

MC Mirella explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta segunda-feira, 21, ao compartilhar as fotos da festa de mesversário da filha, Serena.

A menina, fruto de seu relacionamento com Dynho Alves, completou nove meses de vida no 26 de setembro e a funkeira acabou esquecendo de dividir os registros da comemoração com os seguidores. "9 meses do meu amorzinho que eu tinha esquecido de postar", escreveu Mirella ao postar as fotos no feed do Instagram.

Para a festa de mesversário, Serena surgiu usando um look todo verde e meias brancas, encantando os seguidores da mamãe. "Perfeita", disse uma seguidora. "Princesa", escreveu outra. "Parabéns, Serena que Deus te abençoe sempre", desejou uma fã. "Não aguento essa cara de brava da Serena, muito linda", falou mais uma.

Confira:

Mirella mostra o mesversário da filha - Foto: Reprodução/Instagram

Serena - Foto: Reprodução/Instagram

Serena - Foto: Reprodução/Instagram

Festa de mesversário da filha de Mirella - Foto: Reprodução/Instagram

MC Mirella atualiza seu estado de saúde após internação

A funkeira MC Mirella usou as redes sociais nesta última quarta-feira,16, para atualizar o público a respeito de seu quadro de saúde. Ela foi internada no dia 14 e na ocasião ela explicou o motivo.

"Vou ficar internada. Não gosto de vir para o hospital por causa disso. Sempre que estou ruim, internam. Sei lá quantos dias longe de Serena e é gastroenterite, não estou grávida, fiz também tomografia, que mostrou que é gastroenterite[...]", revelou.

Após receber alta, Mirella contou que estava se recuperando em casa. "Já estou em casa. Estou um pouco melhor, mas ainda não estou 100% e tenho que fazer o tratamento certinho. Vou agora na farmácia buscar os remédios e é isso. Pelo menos estou em casa. Tenho algumas coisas para fazer e vou tentar organizar tudo. Tentar descansar também. Tenho que ficar de repouso. Se eu não responder vocês já sabem que estou tentando descansar. Estou com a cara abatida e estou pálida. Mas é isso", contou.