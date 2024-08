Nas redes sociais, MC Mirella compartilhou algumas fotos de um ensaio fotográfico da filha, Serena, e encantou os seguidores

MC Mirella explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta terça-feira, 13, ao compartilhar um ensaio fotográfico encantador da filha,Serena, de sete meses. A menina é fruto de seu relacionamento com Dynho Alves.

Nos cliques postados no feed do Instagram, a pequena aparece toda sorridente, enquanto posa usando um look todo branco e tiara de laço. Em alguns registros, Serena está com asas de anjo e uma tiara de flores.

Na legenda, Mirella se derreteu pela filha. "Princesinha Serena… nosso anjo em vida na terra trouxe sentido pra vida (da mamãe) e coloriu todo meu mundo. A chegada de um bebê… é inexplicável e única. Te amamos filha!!!", escreveu a mamãe.

Os fãs ficaram encantados com as fotos. "Linda Serena", disse uma seguidora. "É uma mistura de mãe e pai, um verdadeiro símbolo de amor", escreveu outra. "Fofura", falou uma terceira.

Confira as fotos:

MC Mirella exibe nova silhueta após cirurgia plástica

Nesta última segunda-feira, 12, MC Mirella surgiu nas redes sociais exibindo um pouco mais da nova silhueta. Há pouco menos de um mês, a artista passou por uma cirurgia plástica onde fez a remoção de pele flácida e gordurinhas, além de aplicações no bumbum e nos seios. Ainda que não esteja 100% recuperada, Mirella mostrou aos seguidores que já está com o abdômen definido.

No vídeo publicado pela funkeira, ela apareceu dançando enquanto usava um sutiã de sustentação, que deve ser usado durante a recuperação da mastopexia com silicone, e uma calça larguinha, mostrando que já está livre da primeira cinta de compressão usada por ela nos primeiros dias. Além disso, ela também usava algumas bandagens na barriga, o que indica que ainda está se recuperando. "Em alguns dias, eu vou conseguir mostrar, talvez na terça-feira, mas eu queria mostrar mesmo com 30 dias. Fiquem de olho nos stories que dia 23, um mês se completa! Faltam 12 dias", escreveu a artista. Confira!