MC Mirella e Dynho Alves comemoram mesversário da filha com festa temática

MC Mirella encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar os detalhes da festa temática de sete meses da filha, Serena

MC Mirella encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar os detalhes da festa de mesversário de sua filha, Serena. A menina, fruto de seu relacionamento com Dynho Alves, completou sete meses de vida nesta sexta-feira, 26.

Para comemorar a data especial, Serena ganhou uma festa com o tema do filme 'Monstros S.A.', e o local do evento foi decorado com os personagens e bexigas das cores roxa, verde e azul, e contou com a porta do quarto da Boo, a criança da história.

Ao compartilhar as fotos da celebração no feed do Instagram, a mamãe coruja se derreteu. "7° mesversário da nossa piquetuxa Serena, tudo muito lindo e impecável como sempre!", escreveu Mirella na legenda da publicação.

Os fãs encheram o post de mensagens carinhosas. "Maravilhosos", disse uma seguidora. "Feliz 7 meses, mini Dynho", falou outra. "Perfeitos", escreveu uma fã. "7 meses já!? Meu Deus, essa boneca nasceu um dia desses. O tempo voa", comentou mais uma.

