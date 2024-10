Papai de primeira viagem, Mc Daniel arrancou risadas ao confessar qual é seu maior medo após o nascimento do filho com Lorena Maria; confira

Nesta segunda-feira, 7, MC Daniel divertiu os internautas nas redes sociais. Em um momento de descontração, Lorena Maria registrou um diálogo entre o papai de primeira viagem e o bebê. Na expectativa para o nascimento, o funkeiro fez algumas promessas ao filho e confessou maior medo após sua chegada.

"Amo muito você e sua mamãe, tá bom filho? O papai vai cuidar muito de vocês dois. A única coisa que tô um pouco inseguro é se você fizer um cocô muito fedido. O papai vai pensar 'pô, filho, que fedô', mas posso colocar um pregador no nariz", brincou.

A influenciadora se derreteu com a cena e não segurou as ridadas com o desabafo do namorado. Ainda nos stories, ela compartilhou como está a barriguinha da gestação. "Às vezes tá enorme, às vezes tá menor", escreveu ela.

Vale lembrar que a notícia da gravidez foi divulgada em agosto deste ano. O casal está à espera de um menino e o MC já mencionou em diversas entrevistas que ser pai era um desejo antigo. "O meu maior sonho da vida é ser pai, desde quando era pobre. Hoje, mais que tudo, todos os dias sonho e peço a Deus um filho", disse ele em participação no Brunet Cast. "Só de falar fico com vontade de chorar. É meu sonho ter uma criança para cuidar, amar, dar carinho", completou.

MC Daniel compra carro avaliado em mais R$ 1 milhão

Na tarde da última quarta-feira, 03, MC Daniel compartilhou com os seguidores sua mais nova aquisição, um corvette stingray. Ele mostrou sua nova compra enquantose divertia com seu novo "brinquedo", vale ressaltar que novo carro do funkeiro é avaliado em mais de R$ 1 milhão.

Amigos e a noiva, Lorena Maria, grávida do primeiro filho deles, admiravam o novo carrão. "Só para tirar umazinha, né mano? Estava com muito carro de família", disse tirando onda. Vale lembrar que cantor tem uma coleção na sua garagem de carros e motos de luxo avaliados em mais de R$ 2 milhões. Confira o carro novo.