MC Daniel choca ao revelar valores de seus anéis: 'Amo ouro'

Tudo isso? MC Daniel mostrou detalhes de seus anéis luxuosos e surpreendeu ao revelar valores pagos nas joias de ouro

Após aproveitar alguns dias de descanso em Fernando de Noronha com a namorada, MC Daniel desembarcou na Grécia e está curtindo bastante a viagem ao lado de amigos famosos. Na noite de quarta-feira, 14, o cantor encontrou Maya Massafera e aproveitou o clima descontraído para conversar com a influenciadora digital sobre seu estilo.

O momento entre os dois foi registrado por Maya, que se mostrou bastante alegre em encontrar o amigo no local. A famosa, por sua vez, não escondeu a surpresa ao notar as joias caríssimas que MC Daniel usava na ocasião.

"Olha ele chiquérrimo. Dani, esses anéis são uma cultura do funk ostentação", comentou a influenciadora, filmando o look do artista. "Lógico, é ouro Eu amo ouro", declarou ele, mostrando em detalhes os itens de luxo nos dedos.

Um dos anéis do funkeiro, inclusive, é uma grande homenagem a MC Kevin, que faleceu em 2021. Bastante amigo do cantor, Daniel carrega diariamente o item simbólico como forma de mantê-lo sempre por perto.

Nas imagens mostradas por Maya Massafera, é possível perceber a joia de ouro personalizada com o nome de Kevin, juntamente com uma asa de anjo. Curiosa, a influenciadora se arriscou a perguntar os valores dos aneis luxuosos.

MC Daniel, por sua vez, revelou o preço dos três itens em seus dedos: "Esse custa R$ 56 mil, esse [com o nome de MC Kevin] é R$ 48 mil, e esse R$ 38 mil", declarou o ex-participante da 'Dança dos Famosos', apontando os anéis com seus respectivos valores.

MC Daniel mostra anéis luxuosos - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MC DANIEL 🦅 FALCÃO DO FUNK (@mcdaniell)

MC Daniel assume romance com influenciadora

MC Daniel está namorando! Após boatos de que estaria vivendo um affair com a modelo e influenciadora digital Lorena Maria, o ex-participante da 'Dança dos Famosos' assumiu o romance publicamente durante uma viagem do casal ao lado de amigos em Fernando de Noronha.

Recentemente, através dos stories do Instagram, o cantor publicou uma foto bastante romântica com a amada, que aparece beijando seu pescoço. Como trilha sonora do momento especial, o famoso escolheu a música 'Sweet Dreams', de Beyoncé.

Em outro momento, cercados de amigos, é possível perceber MC Daniel e Lorena Maria em clima de intimidade trocando beijos no rosto. Visivelmente apaixonado, o famoso fez questão de deixar comentários carinhosos nas fotos da namorada. "Uma princesa!", declarou-se ele.