Margot Robbie, estrela de ‘Barbie’, celebra o nascimento do primeiro filho, diz site

Cerca de um ano após o estrondoso sucesso de ‘Barbie’, Margot Robbie deu à luz seu primeiro filho com o produtor de cinema Tom Ackerley. De acordo com o site britânico Daily Mail, o casal celebrou a chegada do primogênito há cerca de duas semanas, mas optou por manter a discrição sobre o nascimento do herdeiro, que é um menino.

Discreta com sua vida pessoal, Margot Robbie confirmou a gestação apenas quando a barriga já estava evidente e ela não conseguiu esconder a novidade durante uma aparição em público. Após anunciar a gravidez, a atriz decidiu se afastar dos holofotes, mantendo o sexo e o nome do primeiro filho em segredo até seu nascimento.

Agora, de acordo com a imprensa britânica, Margot deu à luz a um menino no dia 17 de outubro e pediu a amigos e familiares que não divulgassem o nascimento para a mídia, a fim de preservar sua privacidade. No entanto, surgiram suspeitas após seu marido ser visto em um mercado comprando itens para o bebê.

Ainda segundo o Daily Mail, a notícia foi confirmada, e tanto Margot quanto o bebê, estão bem, apesar de o pequeno ter chegado ao mundo um pouco antes do previsto - cerca de duas semanas. Casados desde dezembro de 2016, Margot Robbie e Tom Ackerley se conheceram em 2013, durante as gravações do filme 'Suíte Francesa'.

Juntos, o casal fundou a produtora LuckyChap Entertainment. A empresa também é uma das responsáveis pela produção de 'Barbie': “Nós nos propusemos a fazer algo que mudasse a cultura, afetasse a cultura, causasse algum tipo de impacto. E Barbie já fez isso”, a famosa celebrou o sucesso do filme em uma carta neste ano.

Margot Robbie fará mais um filme sobre brinquedos:

Após o sucesso de 'Barbie', Margot Robbie pretende fazer mais um filme sobre o universo dos brinquedos. Agora, a estrela deverá produzir um longa-metragem sobre o famoso jogo de tabuleiro 'Monopoly' - que possui uma dinâmica semelhante à de 'Banco Imobiliário'. Segundo informações da Variety, a empresa de Robbie, e seus sócios estão produzindo um live action baseado no jogo.

