Quem é a mulher mais bonita do mundo? Atriz conquista o título

Anya Taylor Joy é a mulher mais bonita do mundo de acordo com a 'proporção áurea'; Margot Robbie também aparecem entre as dez mulheres mais atraentes

A ciência da beleza colocou Anya Taylor-Joy, Bella Hadid e Margot Robbie entre as dez mulheres mais atraentes do mundo, de acordo com a Proporção Áurea da Beauty Phi, que mede a perfeição física. A estrela de ‘Emma’ e "Furiosa", Anya Taylor-Joy,liderou a votação científica como a mulher mais bonita do mundo.

Seus olhos, sobrancelhas, nariz, lábios, queixo, mandíbula e formato do rosto foram medidos e chegaram mais perto da ideia dos antigos gregos de "mulher de aparência perfeita". Mas apesar de ser considerada a mulher perfeita, nem sempre foi fácil para a atriz.

Em entrevista recente, ela apontou que as críticas que recebia fizeram com que ela criasse seus próprios mecanismos de defesa. Ela cresceu sentindo que tudo nela estava “errado”. Com a maturidade, Taylor-Joy passou a acreditar que sua personalidade intensa pode ter assustado algumas pessoas.

“As mensagens que eu recebia na escola eram de que tudo em mim estava errado. Acho que a minha aparência contribuía para isso, e os extremos da minha personalidade definitivamente contribuíam para isso’’, explicou ela à revista GQ britânica.

“Se eu amava algo, eu amava intensamente. Eu não sou ponderada em nenhum aspecto, e isso pode ser assustador para as pessoas, eu acho”, disse. A atriz então passou a fazer piadas consigo mesma como um meio de defesa em resposta ao bullying que enfrentou, mas mudou sua perspectiva à medida que ficou mais velha. “Como mecanismo de sobrevivência, você aprende a ser autocrítica e autodepreciativa. Você se enterra antes que qualquer outra pessoa o faça”, afirmou.

Quais foram as outras colocas? Zendaya, 27, ficou em segundo lugar com 94,37 por cento, a modelo Bella Hadid, 27, ficou em terceiro com 94,35 por cento e a atriz da Barbie, Margot Robbie, 33, ficou em quarto com 93,43 por cento.

Quem é Anya Taylor-Joy?

Anya é quase nossa vizinha! Embora tenha nascido em Miami, Anya logo se mudou para a cidade onde seu pai nasceu, Buenos Aires. A atriz chegou à Argentina com apenas duas semanas de idade, e ficou por lá até os seis anos. Por conta de problemas políticos no país, a família se mudou novamente em 2002, desta vez para Londres.

Por só saber falar espanhol - ela fala o idioma até hoje, fluentemente -, a atriz teve dificuldades de adaptação no início da mudança para a Inglaterra. Inclusive, Joy tem a marca da vacina BCG no braço. O imunizante, obrigatório em países da América Latina, age contra as formas graves da tuberculose.

Um dos personagens mais celebrados da carreira da atriz é como Beth Harmon, na série "O Gambito da Rainha" (2020), da Netflix. A partir dele, ela foi indicada ao seu primeiro Emmy e ganhou seu primeiro Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz em Minissérie ou Filme de Televisão, em 2021. Ela também interpretou a mutante Magik em "Os Novos Mutantes" (2020) - franquia de "X-Men".