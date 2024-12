Maíra Cardi conta reação dos filhos após revelar nova gravidez: 'Oração'

A influenciadora Maíra Cardi é mãe de dois e espera o terceiro bebê do noivo Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico na internet

A influenciadora digital e coach fitness Maíra Cardicompartilhou mais detalhes sobre a sua mais nova gravidez aos seguidores nesta terça-feira, 3. A ex-BBB de 41 anos já é mãe de Lucas, de 23 anos, e Sophia, de 6, e publicou um vídeo em suas redes sociais detalhando como revelou a gestação com Thiago Nigro, o Primo Rico, aos herdeiros mais velhos.

A empresária descobriu que será mãe pela terceira vez na sexta-feira, e contou a novidade ao marido um dia depois. Mas foi no sábado, 30, que fez um plano para preparar a filha com Arthur Aguiar para a notícia. Em seu perfil no TikTok, ela contou que estava receosa de contar que estava grávida à filha porque, alguns meses atrás, sua babá folguista morreu após dar à luz e deixou três filhos, que foram acolhidos por Maíra.

"Ela gostava muito da Taís [babá], sente muita falta dela, ela é amiga dos filhos dela. As crianças vêm aqui em casa e sentem falta da mãe, das coisas da mãe. A Sophia sente, e está com essa angústia de que vai acontecer alguma coisa", contou.

Cardi, então, pediu para que a herdeira orasse para que Deus a concedesse um irmãozinho: "Eu falei: 'Sofia, você tem uma oração poderosa. Tudo que você pede, papai do céu faz. Por que você não faz uma oração, e vai que a sua oração pelo seu irmão ou irmã vai ser atendido e amanhã mesmo a mamãe já tá com o bebê na barriga?'", disse.

No dia seguinte ao pedido, Sophia acompanhou o teste de gravidez da mãe, que deu positivo. "Conta para o meu irmão, que ele vai ficar super feliz", disse Maíra ao comemorar a descoberta. "Assim que deu positivo, ela quis contar para todo mundo. Foi ela que contou para todo mundo sabe", relatou. Ela ainda confidenciou que Sofia quer uma irmãzinha, e já escolheu até o nome da caçula.

A reação do filho mais velho, Lucas, e da namorada, Thuani, também foi detalhada por Cardi. "Assim que eles chegaram, eu falei: 'Vamos gravar um vídeo?', e coloquei o celular assim [na horizontal]. Vejam a reação", afirmou. Quando a gravidez foi anunciada, a jovem admitiu ter 'previsto' a novidade. "Eu acredito, eu falei isso [para Lucas]: 'Sua mãe tá grávida, e ela não sabe'. Dia 30, sexta-feira, você estava comendo igual uma doida (risos). Eu cheguei em casa, e falei: 'sua mãe tá grávida'", disse Thuani.

Confira, abaixo, o vídeo publicado por Maíra:

Nova gravidez

O casal anunciou a gravidez na segunda, 2, em uma publicação compartilhada no perfil de ambos no Instagram. "Os médicos disseram que era impossível, mas nunca foi sobre nós. Em novembro de 2022, o Thiago recebeu uma profecia de que neste mês de novembro o bebê viria. Naquela época, parecia impossível no cenário em que ele vivia; nós sequer sonhávamos em estar juntos algum dia!", disse.