Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, postou vários registros do nascimento do neto, José Leonardo, e se declarou

Margareh Serrão usou as redes sociais nesta segunda-feira, 9, para celebrar o nascimento de seu neto, José Leornardo. O filho da influenciadora digital Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe nasceu neste domingo, 8.

Em seu Instagram, a vovó coruja compartilhou um vídeo com vários momentos da maternidade, antes e depois da chegada do menino. Em um dos registros, Margareth aparece com Virginia no parto e depois, ela está com o netinho nos braços.

"E no dia 8/9/24 , exatamente às 17 horas, com 3.590grms, 49cm e meio, na maternidade, com as bênçãos de Deus e a pelas mãos da Dra. Fabiana, o nosso lindo, abençoado e amado José Leonardo. Chegou com muita saúde e trazendo mais luz, mais alegria para nossas famílias", começou ela.

"Que Deus abençoe sua vida, seus caminhos e seja muito feliz neste mundo. Vovó te ama demais, Zé Leonardo. Mais um Fonsequinha Costinha para alegrar nossas vidas. Amor de vovó. Gratidão Deus! Gratidão e parabéns, Virginia e Zé Felipe", completou a vovó.

Mais cedo, Maria Alice e Maria Flor, foram conhecer o irmão caçula, José Leonardo. Nos Stories do Instagram, Virginia mostrou a primogênita com luvas de médica, fingindo ser médica do recém-nascido. "Mariazinha sendo a pediatra do Zé", exibiu a mamãe o momento divertido dos pequenos no local.

Confira:

Poliana Rocha se derrete em novos cliques do neto

Nesta segunda-feira, 9, Poliana Rocha encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar novos cliques do nascimento de seu terceiro neto, José Leonardo. O menino, filho de Zé Felipe e Virginia Fonseca, veio ao mundo neste domingo, 9.

Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital mostrou a família reunida em um momento de oração antes do nascimento do bebê. Ela também mostrou o marido, o cantor Leonardo, ao lado do filho e da nora, além de um registro com o netinho logo após o parto. Depois, Poliana ainda mostrou o rostinho de José Leonardo.

"Ele nasceu ontem e trouxe mais VIDA para nossa família!!!! Que o José Leonardo cresça cercado de amor, carinho e muitas bênçãos, e que sua vida seja tão especial quanto o amor que já sentimos por ele!!!! Te amo, meu príncipe", escreveu ela na legenda. Veja a publicação!