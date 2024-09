A influenciadora digital Poliana Rocha encantou os seguidores ao mostrar novas fotos do neto recém-nascido, José Leonardo

Poliana Rocha encantou os seguidores das redes sociais na manhã desta segunda-feira, 9, ao compartilhar novos cliques do nascimento de seu terceiro neto, José Leonardo. O menino, filho de Zé Felipe e Virginia Fonseca, veio ao mundo neste domingo, 9.

Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital mostrou a família reunida em um momento de oração antes do nascimento do bebê. Ela também mostrou o marido, o cantor Leonardo, ao lado do filho e da nora, além de um registro com o netinho logo após o parto. Depois, Poliana ainda mostrou o rostinho de José Leonardo.

Ao dividir as imagens com os fãs, a influencer se declarou. "Ele nasceu ontem e trouxe mais VIDA para nossa família!!!! Que o José Leonardo cresça cercado de amor, carinho e muitas bênçãos, e que sua vida seja tão especial quanto o amor que já sentimos por ele!!!! Te amo, meu príncipe", escreveu ela na legenda.

Em nova enviada ao portal LeoDias, a assessoria de imprensa de Virginia deu detalhes sobre o nascimento do caçula da família. "O irmão das Marias, nasceu na tarde deste domingo, 08 de setembro, em Goiânia às 17h00, pesando 3.590kg e com 49,5 centímetros. O parto cesariana foi feito pela Dra. Fabiana Garcia dos Santos. O nome José Leonardo é uma homenagem ao pai ‘José Felipe’ e ao avô, o cantor Leonardo", escreveram.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Poliana Rocha expõe maratona de Leonardo para ver neto nascer

Nas rededs sociais, Poliana contou a maratona que Leonardo encantou para conseguir acompanhar de perto o nascimento do neto caçula. "Quando a gente suspeitou que a Virgínia ia ter o Zé Leonardo, que ela começou a sentir contração, eu liguei para o Léo, porque ele queria muito assistir ao parto, e falei: 'amor, eu acho que o José Leonardo vai nascer hoje'. 'E você me dá certeza?'. Na hora que nós sentimos que realmente ia nascer, eu liguei para ele e falei: 'amor, o José Leonardo vai nascer hoje'", iniciou ela.

"Aí ele ligou para Virgínia, ela confirmou, ele pegou o avião - ele estava em Brasília, porque ele fechou ontem Brazlândia - ele pegou o avião, veio para Goiânia. Chegou em Goiânia, foi direto para maternidade, assistiu ao parto, acabou o parto, ele sentiu um pouquinho o cheirinho do Zé Leonardo, entrou no carro, foi para o aeroporto [...] agora está lá realizando o show", relatou.