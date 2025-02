Lucy Ramos mostra o rostinho da filha em ultrassom: 'Momento mágico'

Na reta final da gravidez, a atriz Lucy Ramos relatou emoção ao ver o rostinho da primeira filha em ultrassonografia 3D

Lucy Ramos não esconde o quanto está ansiosa para a chegada da filha! Na reta final da gravidez, a atriz está à espera de Kyara, fruto do casamento de 18 anos com o ator e diretor Thiago Luciano.

Nesta terça-feira, 25, Lucy dividiu com o público um dos momentos mais emocionantes de sua gestação. Por meio das redes sociais, a artista compartilhou uma sequência de fotos de uma ultrassonografia 3D onde pôde ver o rostinho da herdeira.

"Quem diria que uma imagem quase em preto e branco e de baixa resolução pudesse emocionar tanto? Um momento mágico, ser apresentada aos detalhes e traços da Kyara, ver seu rostinho, ver que ela é beiçudinha, igual a mamãe, ouvir seu coração pulsar forte e saudável… o som que acalma toda mamãe, né, lindezas? Quem já passou sabe", escreveu a famosa na legenda.

Encantados com os registros do rostinho da filha de Lucy Ramos, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas nos comentários à atriz. "Kyara já mostra que tem um coração alegre, que fofura. Toda saúde e bençãos pra vocês", desejou uma seguidora. "Que amorzinho, já faz pose essa doçurinha!", derreteu-se outra.

Confira a publicação de Lucy Ramos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucy Ramos (@lucyramos_)

O significado de Kyara, nome da filha de Lucy Ramos

A atriz Lucy Ramos já está na contagem regressiva para o nascimento de sua primeira filha, fruto do casamento com o diretor e ator Thiago Luciano. O casal já escolheu o nome da menina: Kyara. Que tal saber o significado do nome?

O nome Kyara é uma variante do nome Chiara, que é italiano. O significado de Kyara vem do latim e repleta "iluminada", "clara" e "brilhante". Além disso, este nome é associado com a pureza. Na cultura japonesa, o nome Kyara está ligado ao âmbar e ao incenso.

Leia também: Lucy Ramos exibe barrigão de grávida em momento de lazer com o marido