Lucy Ramos encanta ao mostrar barrigão de grávida em dia de praia

A atriz Lucy Ramos, que está na reta final da gravidez, aproveitou o dia de descanso para curtir um banho de mar com o marido

A atriz Lucy Ramos está radiante desde que descobriu que será mamãe! À espera de Kyara, sua primeira filha com o ator Thiago Luciano, a artista tem aproveitado cada momento do barrigão da gestação, que já se aproxima da reta final.

No domingo, 9, Lucy aproveitou o dia ensolarado para curtir um banho de mar e colocou o barrigão de 8 meses para jogo. Em suas redes sociais, a mamãe de primeira viagem abriu um álbum de fotos do momento de descanso na praia ao lado do marido.

Esbanjando beleza e alegria, a famosa foi clicada bastante sorridente na água. "Sol, mar, amor… é uma parte da vida acontecendo e outra ganhando forma dentro de mim. Ótima semana, lindezas", escreveu Lucy Ramos na legenda da publicação.

Encantados com a sequência de fotos gravidinha da atriz, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas nos comentários. "Casal mais lindo e a princesinha mais amada", declarou uma seguidora. "Linda essa mãezinha! Muita saúde! Saúde! Para vocês", desejou outra. "Ai que lindo, vocês dois tem uma energia maravilhosa!", disse uma terceira.

Juntos há 18 anos, Lucy Ramos e Thiago Luciano anunciaram publicamente a primeira gravidez em novembro de 2024. No mesmo mês, o casal realizou um chá revelação em família para contar que serão pais de uma menina.

Lucy Ramos se derrete ao falar sobre gestação aos 42 anos

Lucy Ramos não esconde a alegria em estar esperando o nascimento de sua primeira filha, fruto do casamento com o ator Thiago Luciano. Juntos há 18 anos, a atriz conta que os dois já enfrentaram uma "pressão externa" para ter filhos mais cedo, porém, a pequena chegou na hora certa.

"Vivemos muitas coisas e isso é uma nova etapa da nossa vida, que estamos prontos", comenta Lucy Ramos, em entrevista à CARAS Brasil; confira o bate-papo completo com a atriz!

