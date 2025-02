Lucy Ramos exibe barrigão de grávida em momento de lazer com o marido

À espera da primeira filha com o diretor Thiago Luciano, a atriz Lucy Ramos chamou a atenção ao exibir o barrigão de grávida

Lucy Ramos encantou os seguidores ao compartilhar algumas fotos de um momento de lazer com o marido, o ator e diretor Thiago Luciano, com quem espera à primeira filha, que se chamará Kyara.

Em sua rede social, a atriz compartilhou duas fotos ao lado do amado. Na primeira imagem, ela deixou o barrigão à mostra ao posar com Thiago na praia. Para o registro, Lucy aparece usando um biquíni preto. Já na segunda foto, os dois posaram juntos em uma piscina.

Ao dividir os cliques ao lado do marido, a famosa se declarou . "Meu par!", afirmou ela, acrescentando um emoji de coração. Os fãs encheram o post de comentários. "Lindos, que o senhor Jesus continue abençoando vocês", disse uma seguidora. "Casal top", falou outra. "É muita beleza. Deus abençoe", comentou uma fã. Thiago Luciano também deixou um recado para a esposa. "Amor da minha vida!".

Confira:

Lucy Ramos se emociona ao recordar abortos espontâneos

Em novembro do ano passado, Lucy Ramos usou as redes sociais para falar sobre sua gravidez. Ela está à espera de seu primeiro filho com o ator e diretor Thiago Luciano e agradeceu as mensagens de carinho que recebeu após fazer o anúncio. Além disso, a atriz aproveitou para revelar que já sofreu dois abortos espontâneos.

Apesar das cobranças, Lucy não pensava em engravidar, mas em 2019 ela decidiu tentar. Após ir ao médico, ela acabou descobrindo que só poderia ficar grávida por meio de uma inseminação. No final de 2022, Lucy descobriu que estava grávida pela primeira vez. "[...] No início de 2023, tive muito sangramento, fiz tudo o que podia, mas em primeiro de fevereiro foi constatado o aborto espontâneo... Agora, em 2024, enjoo de novo, fiz o teste e estava grávida. Eu fui ver, fazer um ultrassom, estava tudo bem, porém o coraçãozinho não estava batendo, mas era normal porque ele só ia começar a bater a partir da sétima semana. Fui viajar, na viagem, novamente, aborto espontâneo, e aquele desespero", contou. Veja o relato completo!

