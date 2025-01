Luan Santana mostra nova foto com a filha Serena. Veja!

O cantor Luan Santana compartilhou em suas redes sociais uma nova foto em que aparece com a filha Serena. Confira o registro!

Em suas redes sociais, Luan Santana sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 36 milhões de seguidores.

Neste domingo, 12, o cantor publicou em sua conta no Instagram uma foto em que aparece com a filha Serena, que veio ao mundo no final de 2024. A bebê é fruto do relacionamento de Luan com Jade Magalhães.

Na imagem, o artista aparece dormindo com a filha nos braços. "Sonhe com os anjos, minha princesa", escreveu o papai coruja na legenda da publicação.

Rapidamente, o post recebeu inúmeros comentários. "Que amor", escreveu uma internauta. "Melhor coisa do mundo", disse outra. "Que coisinha mais linda, meu Deus", se encantou uma terceira.

Fofura

A influenciadora digital Jade Magalhães, de 31 anos, acrescentou mais um registro ao álbum de fotos da primogênita recém-nascida, Serena, fruto de seu relacionamento com o cantor Luan Santana, de 33. A influencer publicou uma imagem da filha por meio dos stories de seu perfil no Instagram na sexta-feira, 10. O casal deu as boas-vindas à bebê no fim do ano passado e ainda não mostraram o rosto da criança ao público.

No registro, Serena aparece deitada no colo da mãe, segurando a mão dela. A bebê, que ainda não completou um mês de vida, surgiu na foto de macacão, de mangas compridas e com detalhes de babado em tom rosa claro.

Na legenda da publicação, Jade colocou dois emojis de corações brancos.

Jade Magalhães e Luan Santana publicaram as primeiras imagens da filha, Serena, no domingo 29 de dezembro do ano passado. A filha do casal veio ao mundo no dia 28 de dezembro.

A influenciadora digital foi a primeira a mostrar a herdeira. No feed do Instagram, Jade publicou duas fotos: na primeira imagem, ela aparece com a primogênita no colo, ao lado de Luan, logo após o parto. Já na segunda, Jade está segurando a mãozinha da bebê.

