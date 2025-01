Jade Magalhães relembra fotos grávida: 'Bateu saudade'

Jade Magalhães, esposa de Luan Santana, relembrou algumas fotos grávidas e revelou já sentir saudades do barrigão. Eles são pais da pequena Serena

Em suas redes sociais, Jade Magalhães sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. Recentemente, a famosa deu as boas vindas para Serena, sua primeira filha com o cantor Luan Santana.

Nesta quinta-feira, 9, Jade publicou em sua conta no Instagram diversas fotos de quando ainda estava em grávida. Em algumas imagens, ela apareceu cobrindo os seios com as mãos para dar ênfase total na barriga.

Na legenda, a digital influencer revelou que já sente saudades dessa fase. "1 + 1 = 3. Nós! Bateu saudade dessa barriga", escreveu ela na legenda da publicação. Serena veio ao mundo final de 2024.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE (@ajademagalhaes)

Homenagem

O cantor Luan Santana encontrou uma maneira de fazer a esposa, Jade Magalhães, estar presente em seu momento de lazer. Durante um dia de pesca, o sertanejo surgiu vestindo uma camiseta com várias fotos da amada estampadas, deixando os fãs encantados.

"Oh o monstro. O de boné vermelho", brincou Luan na legenda da publicação. No registro, além de posar com a camiseta em homenagem à mamãe de Serena, ele segurava um peixe gigante.

E na internet, os fãs não deixaram de exaltar a atitude. "Luan, o maior fã da Jade. O homem mais apaixonado do mundo", disse uma seguidora. "A blusa hahaha eu amo um casal", declarou outra. "Te amo Luan com a blusa da Jade, te amo", escreveu mais uma.

Vale destacar que Luan Santana e Jade Magalhães se conheceram em 2008 e ficaram juntos por 12 anos. Eles ficaram noivos em setembro de 2019, durante um passeio de balão. Porém, o romance chegou ao fim em 2020. Os dois reataram o romance apenas em 2023 e assumiram o namoro em 2024. Em julho de 2024, os dois contaram que estavam ‘grávidos’ e a bebê nasceu em dezembro do mesmo ano.

Leia também: Esposa de Luan Santana mostra filha com look chique