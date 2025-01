Jade Magalhães publica nova imagem de Serena, sua filha com Luan Santana

A influenciadora digital Jade Magalhães acrescenta mais um registro da filha, Serena, ao álbum de fotos da recém-nascida nesta sexta-feira, 10

A influenciadora digital Jade Magalhães, de 31 anos, acrescentou mais um registro ao álbum de fotos da primogênita recém-nascida, Serena, fruto de seu relacionamento com o cantor Luan Santana, de 33. A influencer publicou uma imagem da filha por meio dos stories de seu perfil no Instagram nesta sexta-feira, 10. O casal deu as boas-vindas à bebê no fim do ano passado e ainda não mostraram o rosto da criança ao público.

No registro, Serena aparece deitada no colo da mãe, segurando a mão dela. A bebê, que ainda não completou um mês de vida, surgiu na foto de macacão, de mangas compridas e com detalhes de babado em tom rosa claro.

Na legenda da publicação, Jade colocou dois emojis de corações brancos. Confira, abaixo, o registro:

Jade Magalhães publica novo registro da filha, Serena, em seu perfil no Instagram

Jade Magalhães e Luan Santana postam a primeira foto da filha

Jade Magalhães e Luan Santana publicaram as primeiras imagens da filha, Serena, no domingo 29 de dezembro do ano passado. A filha do casal veio ao mundo no dia 28 de dezembro.

A influenciadora digital foi a primeira a mostrar a herdeira. No feed do Instagram, Jade publicou duas fotos: na primeira imagem, ela aparece com a primogênita no colo, ao lado de Luan, logo após o parto. Já na segunda, Jade está segurando a mãozinha da bebê.

