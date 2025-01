Luan Santana exibe nova foto de momento de carinho com a filha

Pai de primeira viagem, Luan Santana curte o sábado com a filha, Serena, no colo e compartilha foto encantadora

O cantor Luan Santana explodiu o fofurômetro das redes sociais neste sábado, 25, ao mostrar que passou o dia com sua filha, Serena, fruto do casamento com Jade Magalhães. O artista apareceu com a herdeira no colo em uma foto encantadora.

Na imagem, a menina surgiu dormindo no colo do pai durante um momento tranquilo na rotina deles.

Serena completará um mês de vida no próximo dia 28 de janeiro. A menina veio ao mundo exatamente um mês após os pais se casarem no civil em uma cerimônia discreta na casa deles.

Luan Santana e Serena

Jade Magalhães celebra a maternidade

A influenciadora digital Jade Magalhães, que é casada com o cantor Luan Santana, voltou a aparecer nas redes sociais após se tornar mãe. Ela deu à luzSerena, sua primeira filha, há 16 dias e refletiu sobre a maternidade em seu retorno à internet.

No dia 13 de janeiro, a morena contou que estava longe da web para se dedicar integralmente à filha. "Eu sei que estou bem sumida, mas é por um motivo especial. A gente está vivendo esses 16 dias de muito amor, muito intensos também. Eu, Serena e Luan, estamos todo mundo bem e muito felizes também. Hoje ela está fazendo 16 dias”, disse ela.

Inclusive, ela contou que a filha nasceu exatamente um mês após o casamento civil dos pais. "Para quem não sabe, a data prevista para ela nascer era ontem, 12 de janeiro. Depois que a gente se deu conta de que ela nasceu no dia 28 de dezembro, exatamente um mês depois da gente fazer o casamento no civil, e foi ainda mais especial”, comentou.

Porém, o nascimento antecipado da bebê fez com que a mala de maternidade não tivesse os looks que a mãe queria. "Quando eu fui para a maternidade, a minha mala não estava pronta, a mala dela eu tinha feito um dia antes, coloquei as roupinhas que tinha aqui. Mas as roupinhas que eu tinha preparado para levar para a maternidade, toda personalizada, não chegou a tempo, porque adiantou 15 dias. Eu fiz a mala da Serena um dia antes de ir para o hospital. Eu falei: acho que está na hora. A minha eu fiz no dia 28. Essa semana chegou todas as coisas personalizadas que eu tinha preparado para ela usar na maternidade, mas não deu tempo. Eu vou fazer fotos dela usando as roupinhas”, comentou.

Por fim, Jade refletiu sobre ser mãe. "Gente, é um sonho, é um encanto, é um amor! Juro, não sei explicar. Dá vontade de engolir de novo”, brincou.

