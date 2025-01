Filha de Jade Magalhães e Luan Santana esbanja fofura em nova foto: Pacotinho'

A influenciadora Jade Magalhães registrou mais um momento fofo da filha recém-nascida, Serena, fruto de seu relacionamento com o cantor Luan Santana

A influenciadora digital Jade Magalhães registrou mais um momento fofo da filha recém-nascida, Serena, fruto de seu relacionamento com o cantor Luan Santana. Nesta terça-feira, 14, a mamãe coruja encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar a pequena em seu colo.

No clique compartilhado nos stories do Instagram, Jade mostrou a pequena vestindo uma roupa em tom amarelo pastel. "Um pacotinho amarelo hoje", escreveu ela na legenda.

Veja o clique:

Filha de Jade Magalhães e Luan Santana (Reprodução/Instagram)

Jade Magalhães reaparece após o nascimento da filha

Nesta segunda-feira, 13, Jade voltou a aparecer nas redes sociais após se tornar mãe. Ela deu à luz Serena, sua primeira filha, há 16 dias e refletiu sobre a maternidade em seu retorno à internet. "Eu sei que estou bem sumida, mas é por um motivo especial. A gente está vivendo esses 16 dias de muito amor, muito intensos também. Eu, Serena e Luan, estamos todo mundo bem e muito felizes também. Hoje ela está fazendo 16 dias”, disse ela.

Em seguida, ela contou que a filha nasceu exatamente um mês após o casamento civil dos pais. "Para quem não sabe, a data prevista para ela nascer era ontem, 12 de janeiro. Depois que a gente se deu conta de que ela nasceu no dia 28 de dezembro, exatamente um mês depois da gente fazer o casamento no civil, e foi ainda mais especial”, detalhou.

No entanto, o nascimento antecipado da bebê fez com que a mala de maternidade ficasse sem os looks que a mãe havia planejado. "Quando eu fui para a maternidade, a minha mala não estava pronta, a mala dela eu tinha feito um dia antes, coloquei as roupinhas que tinha aqui. Mas as roupinhas que eu tinha preparado para levar para a maternidade, toda personalizada, não chegou a tempo, porque adiantou 15 dias". Veja o relato completo!

