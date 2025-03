MC Daniel explica por que o filho dele com Lorena Maria não tem babá

O cantor MC Daniel usou as redes sociais nesta quarta-feira, 12, para falar sobre os primeiros dias de vida do filho, o pequeno Rás

O cantor MC Daniel usou as redes sociais nesta quarta-feira, 12, para falar sobre os primeiros dias de vida do filho, o pequeno Rás, que é fruto de seu relacionamento com a influenciada Lorena Maria Ele contou que decidiram não ter babá e optaram por assumir integralmente os cuidados com o bebê.

"Nós decidimos por não ter babá neste início para nós mesmos cuidarmos dele e aprendermos juntos a sermos mãe e pai. Não dá para romantizar, é difícil, mas vale a pena. Tudo o que você mesmo cuida, você ama mais", contou ele.

Vale lembrar que Lorena Maria e MC Daniel deixaram a Maternidade Perinatal, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na noite do dia 18 de fevereiro com o primeiro filho, Rás.

MC Daniel fala sobre o filho com Lorena Maria (Reprodução/Instagram)

Após dar à luz primeiro filho, Lorena Maria mostra contraceptivo

Em uma postagem na noite desta terça-feira, 11, Lorena Maria mostrou, por meio de uma foto publicada nos stories, um impante contraceptivo. Na ocasião, a empresária se divertiu ao mostrar a caixa do item que inibe o processo de gravidez. "Fábrica de lindos bebês fechará temporariamente", escreveu na imagem.

Já na última quinta-feira, 6, MC Daniel mostrou aos seguidores que fez uma preparação para ver a família após o carnaval. Durante a folia, o jovem evitou contato com Rás e a noiva, Lorena Maria, para evitar a transmissão de possíveis doenças ao bebê. Agora, o funkeiro realizou uma bateria de exames para o reencontro.

"Acordei fazendo exames para ter certeza que não tenho nada de ruim para passar para eles", escreveu ele, que surgiu colhendo sangue e fazendo um teste de Covid-19. "Hoje é dia de matar a saudade", adicionou. Confira!

