Lorena Maria exibe barriguinha de grávida ao lado de MC Daniel

Grávida de MC Daniel, Lorena Maria posou em clima de romance com o cantor, deixando a barriguinha à mostra; confira o registro

Nesta quarta-feira, 25, Lorena Maria surgiu em clima de romance com MC Daniel nas redes sociais. Por meio de seu perfil oficial no Instagram, o funkeiro publicou um registro na companhia da namorada em frente ao espelho e é possível ver a barriguinha de grávida da influenciadora.

Na imagem publicada nos Stories, Lorena posou de lingerie, sentada no colo do cantor. Também é possível ver que o casal fez uma refeição junto no quarto do hotel em que estavam.

Confira o registro:

A notícia da gravidez foi divulgada em agosto deste ano. O casal está à espera de um menino e o MC já mencionou em diversas entrevistas que ser pai era um desejo antigo. "O meu maior sonho da vida é ser pai, desde quando era pobre. Hoje, mais que tudo, todos os dias sonho e peço a Deus um filho", disse ele em participação no Brunet Cast. "Só de falar fico com vontade de chorar. É meu sonho ter uma criança para cuidar, amar, dar carinho", completou.

Lorena Maria toma decisão após onda de ataques

A influenciadora digital e empresária Lorena Maria usou as redes sociais para compartilhar uma decisão envolvendo a onda de ataques direcionados à ela. Namorada de MC Daniel, a famosa tem recebido comentários maldosos desde que anunciou publicamente a primeira gravidez com o cantor.

Em seus stories no Instagram, Lorena mostrou que já tomou as medidas legais contra internautas que a atacaram. A companheira de MC Daniel publicou a imagem de uma conversa, possivelmente com seu advogado, onde explica que um boletim de ocorrência também foi realizado.

"Todos possíveis estão sendo processados", escreveu a influenciadora na legenda da postagem. Na sequência, Lorena Maria mostrou uma captura de tela onde um internauta ataca não somente a ela, mas também o funkeiro.

"Daniel está muito feliz depois de descobrir que será pai de menino! Mal sabe ele que nem é o pai do filho que sua namorada está esperando", dizia a mensagem do internauta em questão. Lorena, por sua vez, informou que autores de publicações como estas também seriam devidamente processados. Veja os prints.