Grávida de MC Daniel, Lorena Maria toma decisão após onda de ataques

Namorada de MC Daniel, a influenciadora Lorena Maria revelou decisão sobre onda de ataques após anúncio de gravidez com o cantor

A influenciadora digital e empresária Lorena Maria usou as redes sociais na manhã deste sábado, 7, para compartilhar uma decisão envolvendo a onda de ataques direcionados à ela. Namorada de MC Daniel, a famosa tem recebido comentários maldosos desde que anunciou publicamente a primeira gravidez com o cantor.

Em seus stories no Instagram, Lorena mostrou que já tomou as medidas legais contra internautas que a atacaram. A companheira de MC Daniel publicou a imagem de uma conversa, possivelmente com seu advogado, onde explica que um boletim de ocorrência também foi realizado.

"Todos possíveis estão sendo processados", escreveu a influenciadora na legenda da postagem. Na sequência, Lorena Maria mostrou uma captura de tela onde um internauta ataca não somente a ela, mas também o funkeiro.

"Daniel está muito feliz depois de descobrir que será pai de menino! Mal sabe ele que nem é o pai do filho que sua namorada está esperando", dizia a mensagem do internauta em questão. Lorena, por sua vez, informou que autores de publicações como estas também seriam devidamente processados.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Lorena Maria expõe a situação. Recentemente, a empresária mostrou aos seguidores que recebeu ataques racistas em suas redes sociais. MC Daniel também já se pronunciou a respeito do assunto, repudiando os comentários ofensivos.

Lorena Maria expõe ataques - Reprodução / Instagram

Lorena Maria revela mudanças no corpo e na personalidade

Lorena Maria, que anunciou a espera do primeiro filho com MC Daniel recentemente, falou das mudanças que notou no corpo, desde o início da gestação. A influencer, que será mãe de um menino, contou que além das alterações físicas do corpo, ela também sentiu que a personalidade foi afetada e revelou que está irritada com homens.

"Um detalhe, só detalhe: eu estou com ranço de homem. Passa um homem do meu lado e eu quero dar um soco, já tinha falado para vocês ontem. Falam que é porque sou mãe de menino, mas, mulher, eu estou com ranço de homem. Qualquer um que passa me estressa. Não sei porquê. Não é que eles não mereçam, mas, do nada, querer dar um soco em alguém?", brincou ela.

Em seguida, Lorena revelou que está se sentindo bonita, mas que notou que os seios e o nariz sofreram alterações de tamanho na gravidez; confira mais detalhes!