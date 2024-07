Leticia Cazarré celebra evolução na saúde da filha, Maria Guilhermina

Esposa do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré contou que a filha do casal tem evoluído bastante em sua parte motora

A influenciadora digital e stylist Leticia Cazarré dividiu com os seguidores uma ótima notícia a respeito da saúde da filha, Maria Guilhermina, de 2 aninhos. A pequena, fruto de seu casamento com o ator Juliano Cazarré, nasceu com anomalia de Ebstein, uma doença rara no coração, e necessita de cuidados especiais.

Em seu Instagram oficial, enquanto respondia algumas dúvidas dos internautas, Leticia contou que a herdeira evoluiu bastante em sua parte motora. De acordo com a esposa de Cazarré, Guilhermina está conseguindo mexer mais as partes do corpo.

"Está conseguindo sustentar melhor a cabeça e direcionar para onde quer olhar. Está mexendo muito mais braços, pernas e quadril. Ainda precisa ganhar muito mais forças e tônus no tronco. Mas tem avançado bastante", celebrou Leticia Cazarré.

Em outro momento, ela aproveitou para explicar melhor como funciona a alimentação da filha. "É feita por uma sonda que fica aqui na barriguinha. É um boton na verdade, um balãozinho que fica aqui e tem uma abertura a gente coloca esse conector e conecta na bomba, ai tem o leite especial pra ela que a gastro e a nutri recomendam. Mas nós trabalhamos muito na fono para que ela consiga se alimentar um dia pela boquinha de novo", disse.

Vale lembrar que além de Maria Guilhermina, Leticia Cazarré e Juliano Cazarré são pais de mais cinco filhos: Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de 5, Maria Madalena, de 3, e o caçula Estêvão, de 3 meses.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Cazarré (@leticiacazarre)

Leticia Cazarré revela se deseja aumentar a família

A influenciadora digital e stylist Leticia Cazarré abriu o coração e revelou se deseja aumentar ainda mais a família ao lado do marido, o ator Juliano Cazarré. Juntos desde 2009, os dois são pais de seis filhos.

Sempre muito ativa nas redes sociais, Leticia abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram oficial para conversar um pouco com os seguidores. Ao longo do bate-papo, ela contou como concilia a maternidade com a carreira profissional e explicou que possui uma rede de apoio para ajudá-la com as crianças.

Ao ser questionada por uma internauta se pretende ter mais filhos, ela contou que a chegada de um novo herdeiro será bem-vinda. "Se Deus quiser, sim", afirmou Leticia Cazarré. Em seguida, a esposa de Juliano revelou que nem toda gravidez foi planejada; confira mais detalhes!