Leonardo se derrete em visita ao neto José Leonardo

O cantor Leonardo resolveu fazer mais uma visitinha para o neto recém-nascido José Leonardo, filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe

No último domingo, 8, Virginia Fonseca deu à luz a José Leonardo, seu terceiro filho com Zé Felipe. O casal já tem Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de um.

A mamãe de terceira viagem já recebeu alta e já está em casa. E o pequeno, como era de se esperar, está sendo paparicado por toda a família.

Nesta quarta-feira, 11, a digital influencer compartilhou em seu Instagram Stories um vídeo no estilo boomerangue em que Leonardo aparece conversando com o neto recém-nascido.

"Vovô Leo veio ver o José Leonardo hoje de novo", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação.

José Leonardo veio ao mundo por meio de uma cesariana e Virginia enfrentou alguns momentos difíceis. Além de ter muitas cólicas fortes, a famosa também contraiu uma virose e teve uma reação alérgica.

Elogios

Nesta quarta-feira, 11, Virginia Fonseca deixou a maternidade após o nascimento do terceiro filho com Zé Felipe, José Leonardo, nos braços. Nas redes sociais, a postura da influenciadora digital chamou muita atenção e foi bastante elogiada. Isso porque ela saiu do hospital sem maquiagem, de pijama, mas com muito carisma.

Nos registros feitos por fotógrafos que estavam na porta da maternidade, Virginia apareceu posando com o mesmo pijama que usou para dar entrada na maternidade. Além disso, a influenciadora digital estava com os cabelos presos, sem maquiagem e usando uma máscara, já que contraiu uma virose e teve uma reação alérgica antes de receber alta.

No Instagram, Virginia foi muito elogiada por mostrar a realidade da maternidade, como destacaram muitas mães em comentários: “Ela é muito sem frescura, mostrou logo o bebê quando nasceu, não ficou de mimimi”, uma seguidora opinou. “Ela entrou como mãe e saiu como mãe”, exaltou mais uma. “Essa é a realidade de todas as mamães”, disse mais uma.