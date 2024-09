Virginia Fonseca é elogiada por postura na saída da maternidade: ‘Muito real’

Sem maquiagem e com pijama, Virginia Fonseca é elogiada por postura ao deixar maternidade após o nascimento do terceiro filho, José Leonardo

Nesta quarta-feira, 11, Virginia Fonseca deixou a maternidade após o nascimento do terceiro filho com Zé Felipe, José Leonardo, nos braços. Nas redes sociais, a postura da influenciadora digital chamou muita atenção e foi bastante elogiada. Isso porque ela saiu do hospital sem maquiagem, de pijama, mas com muito carisma.

Nos registros feitos por fotógrafos que estavam na porta da maternidade, Virginia apareceu posando com o mesmo pijama que usou para dar entrada na maternidade. Além disso, a influenciadora digital estava com os cabelos presos, sem maquiagem e usando uma máscara, já que contraiu uma virose e teve uma reação alérgica antes de receber alta.

No Instagram, Virginia foi muito elogiada por mostrar a realidade da maternidade, como destacaram muitas mães em comentários: “Ela é muito sem frescura, mostrou logo o bebê quando nasceu, não ficou de mimimi”, uma seguidora opinou. “Ela entrou como mãe e saiu como mãe”, exaltou mais uma. “Essa é a realidade de todas as mamães”, disse mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hotel Mazzafera (@hotelmazzafera)

Agora, Virginia retorna para casa com o pequeno em seus braços. Inclusive, ela posou ao lado do marido e do recém-nascido na saída da maternidade em Goiânia, Goiás. Além do recém-nascido, a influenciadora digital e apresentadora também é mãe de duas meninas, Maria Alice, que está com três aninhos, e Maria Flor, que tem apenas um ano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia exibe detalhes da saída de maternidade de José Leonardo:

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Virginia mostrou que escolheu uma roupinha feita especialmente para o herdeiro. Nos registros, José Leonardo aparece dormindo no colo do papai enquanto usa um macacão vermelho com bordados em azul marinho e branco. Além disso, a peça conta com um broche com as iniciais do menino.

Para completar o look, Virginia também mostrou que o pequeno deixou a maternidade com uma pulseirinha de ouro, com seu nome gravado na peça luxuosa: “Muito príncipe saindo da maternidade”, a influenciadora digital se derreteu ao comemorar a alta hospitalar do pequeno, que é seu terceiro herdeiro com o cantor sertanejo; confira os registros!