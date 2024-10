Leandra Leal encanta ao posar com os dois filhos em passeio: ‘Nova vida’

Leandra Leal curte momentos especiais com os dois filhos e encanta ao dividir álbum de fotos de passeio com Júlia e Damião

Nesta quarta-feira, 2, Leandra Leal encantou seus seguidores ao compartilhar fotos de um passeio com seus filhos, Júlia, de 10 anos, e Damião, que tem apenas dois meses. Em suas redes sociais, a atriz compartilhou cliques capturados enquanto levava a primogênita para andar de bicicleta e carregava o caçula em seu novo carrinho.

Através de seu perfil no Instagram, Leandra compartilhou as fotos inéditas do passeio com seus herdeiros, onde aparece abraçando e brincando com sua filha mais velha, enquanto o recém-nascido está acomodado em seu carrinho. Em um vídeo, a artista dá uma voltinha pela rua e também é vista carregando os cães da família.

Nos registros, Leandra escolheu não mostrar o rosto do filho caçula, assim como tem feito desde seu nascimento. Na legenda, a atriz abriu o coração sobre a escolha do carrinho do filho e ressaltou a importância de ter praticidade nas atividades do dia a dia com as duas crianças: “Cada momento ao lado dos nossos filhos é único”, iniciou.

“A escolha de um bom carrinho faz toda a diferença nessa jornada - que já é cansativa por si só rs - e se pudermos facilitar esse processo, melhor ainda! Porém, buscando mais conforto e segurança, nosso carrinho foi escolhido para oferecer praticidade, ser compacto e acompanhar as demandas que essa nova vida trouxe para nossa família”, disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leandra Leal (@leandraleal)

Por fim, Leandra agradeceu à marca do carrinho de bebê e celebrou a nova fase de sua vida pessoal com a chegada do caçula. Vale lembrar que Damião é fruto de seu relacionamento atual com Guilherme Burgos, enquanto Júlia, sua filha mais velha, foi adotada após um processo de mais de três anos com seu ex-marido, Alê Youssef.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leandra Leal (@leandraleal)

Leandra Leal fala sobre os desafios da amamentação.

Através de seu perfil no Instagram, Leandra Leal, que costuma ser bastante discreta quanto aos detalhes de sua vida pessoal, decidiu dividir um relato corajoso. Em um álbum de fotos e vídeos em que aparece bombeando leite e alimentando o recém-nascido, ela usou a legenda para contar que enfrentou alguns desafios, como dores e fissuras.

“É algo de outro planeta e ainda assim pré histórico. Eu ainda sinto dor, tive fissura, tive um calafrio assustador na descida do leite, nos primeiros dias tive que suplementar e fazer translactação com fórmula e com o meu leite depois (agora já passou), ainda não está fácil e exige muito, mas está sendo uma revolução bonita alimentar outro ser”, iniciou o relato.