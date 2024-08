Leandra Leal encanta ao dividir detalhes sobre o filho recém-nascido: “Muito amor”

Discreta sobre a chegada de seu segundo filho, Leandra Leal derrete seguidores ao compartilhar detalhes em novas fotos do pequeno Damião

Nesta terça-feira, 20, Leandra Leal encantou seus seguidores ao compartilhar detalhes sobre a chegada do filho recém-nascido, Damião, fruto de seu casamento com o fotógrafo Guilherme Burgos. Discreta sobre sua vida pessoal, a atriz publicou registros adoráveis da mãozinha do menino nos primeiros dias de vida.

Através de seu perfil no Instagram, Leandra, que optou por preservar a privacidade do herdeiro e até o momento não exibiu seu rostinho, deu zoom em fotos da mãozinha dele. Na legenda, ela destacou que o pequeno está usando apenas roupinhas de tricô em seus primeiros dias e agradeceu a marca responsável por enviar os mimos.

“Nossas primeiras roupas com muito amor e carinho”, Leandra se derreteu e encantou os seguidores, que deixaram muitos elogios nos comentários: “Viva, Damião, que lindo Lelé. Muito amor aí”, escreveu Carolina Dieckmann. “O tamanico da mãozinha”, outra admiradora apontou. “Parabéns, Deus lhes cubra de bênçãos!”, desejou mais uma.

Vale lembrar que Leandra compartilhou um álbum de fotos para anunciar o nascimento do herdeiro e também revelou a escolha do nome Damião na sexta-feira, 16: "10 dias de amor. 10 dias e toda uma vida. Damião chegou com amor e saúde no dia 06 de agosto ao raiar do dia”, ela escreveu nas redes sociais ao dividir cliques com o menino.

“Sou grata a Oxum, a todos que vibraram e ajudaram essa chegada, grata a família e a rede de amor que nos protege", disse ela na legenda. Vale destacar também que Leandra é mãe de Júlia, de 10 anos, fruto de um processo de adoção que durou mais de três anos com seu ex-marido, Alê Youssef. Entre as fotos, a primogênita apareceu com o caçula:

Marido de Leandra Leal fala sobre o nascimento do filho:

Na última sexta-feira, 16, Leandra Leal surpreendeu os seguidores ao anunciar que deu à luz seu segundo filho! Em suas redes sociais, a atriz revelou que o bebê nasceu há 10 dias. Após a artista compartilhar a novidade, seu marido, o fotógrafo Guilherme Burgos também rompeu o silêncio para falar sobre a chegada do pequeno.