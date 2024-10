Laura Neiva impressiona ao ‘esconder’ o barrigão na reta final da gestação

À espera do terceiro filho com Chay Suede, Laura Neiva choca seguidores ao ‘esconder’ o barrigão em look justo na reta final da gestação

Nesta quinta-feira, 10, Laura Neiva surpreendeu seus seguidores ao aparecer com um look justo que ‘escondeu’ a barriga na reta final da gestação de seu terceiro filho com o ator Chay Suede. Em suas redes sociais, a modelo, que está cada dia mais perto de dar à luz, impressionou ao mostrar que consegue posar com e sem o barrigão à mostra.

Em seu perfil no Instagram, Laura apareceu posando em frente a um espelho. Usando um macaquinho preto bem justo, a modelo criou uma ilusão de ótica que disfarçou o barrigão de sua gravidez. Logo depois, ela posou de lado, e mostrou que, apesar do truque, seu bebê segue crescendo no oitavo mês de gestação, ainda ‘no forninho’.

Para finalizar a sequência, Neiva dividiu mais um clique com o barrigão à vista: “35 semanas”, ela legendou a publicação, que recebeu muitos comentários sobre o ‘truque’: “O disfarce de frente”, um seguidor comentou. “Senhora, essa fila é preferencial”, brincou mais um. “Só virando de lado pra a gente acreditar na legenda”, apontou outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Laurão (@neivalaura)

Além disso, Laura também recebeu uma declaração do marido nos comentários: “Te amo”, escreveu Chay Suede. Vale lembrar que Laura e Chay se casaram em 2019. Eles são pais de Maria, de quatro anos, e José, de dois. Em agosto deste ano, o casal revelou em entrevista ao 'Fantástico', da TV Globo, que decidiu descobrir o sexo do terceiro filho na hora do parto.

"A Laurinha veio com essa ideia, mas eu sou ansioso e curioso demais", disse ele, que completou: "Ela falou assim: 'a gente já tem um menino, uma menina.. agora vamos saber só na hora do parto'. Será que eu aguento? Não tenho a menor ideia", Chay contou que fez um acordo com Laura e os dois ainda não sabem o sexo do terceiro herdeiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Laurão (@neivalaura)

Ana Maria Braga encena tapa em Chay Suede:

Recentemente, Chay Suede tomou café da manhã com Ana Maria Braga no programa Mais Você, exibido pela Rede Globo. Atualmente, o artista dá vida a Mavi, vilão de Mania de Você, novela da mesma emissora. Nos bastidores do programa, Ana Maria mostrou que sente muita raiva do personagem e encenou um tapa no rosto de Chay Suede.