Ana Maria Braga encena tapa em Chay Suede por conta de raiva de personagem

Ana Maria Braga mostrou que sente muita raiva de Mavi, personagem interpretado por Chay Suede em Mania de Você, e encenou um tapa no ator

O ator Chay Suede tomou café da manhã com Ana Maria Braga no programa Mais Você, exibido pela Rede Globo. Atualmente, o artista dá vida a Mavi, vilão de Mania de Você, novela da mesma emissora.

Nos bastidores do programa, Ana Maria mostrou que sente muita raiva do personagem e encenou um tapa no rosto de Chay Suede. A apresentadora compartilhou o vídeo do momento em sua conta no Instagram.

"Convenhamos que o Mavi de Mania de Você está merecendo apanhar, né? Mau caráter da pior espécie! O contrário podemos falar do lindo Chay que interpreta esse crápula. Hoje o estúdio ficou cheio, porque além de lindo e simpático é cheiroso que não cabe mais. Matei a vontade de todo mundo que queria bater no Mavi, não é?", escreveu ela na legenda da publicação.

Após levar o tapa, Chay reagiu. "O Brasil inteiro se satisfazendo, né?", disse ele, aos risos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamariabragaoficial)

Início do relacionamento

Na quarta-feira, 25, Chay Suede tomou café da manhã no Mais Você e se derreteu ao falar da esposa, Laura Neiva e relembrar o começo do relacionamento dos dois. Vale lembrar que o casal está junto desde 2014 e está à espera de seu terceiro filho.

"Conheci a Laurinha quando a gente fez um filme juntos em 2013, mas a gente só começou a namorar mesmo em 2014. São dez anos... Juntos há dez e casados há cinco", contou o ator para Ana Maria Braga.

Durante o café da manhã, ele ainda contou mais sobre os bastidores de como pediu a modelo em casamento: "Foi quando a gente se mudou de vez para São Paulo. Eu sou de Vitória, Laurinha é paulista. E a gente estava morando no Rio, porque eu estava sempre trabalhando lá. E quando a gente decidiu casar, ela falou: 'Vamos casar no jardim de casa'. É uma casa que a gente reformou junto...", contou.