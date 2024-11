Katherine Schwarzenegger anuncia nascimento de filho com Chris Pratt

Katherine Schwarzenegger usou as suas redes sociais para anunciar o nascimento do terceiro filho, do seu relacionamento com Chris Pratt

Nesta segunda-feira, 11, Katherine Schwarzenegger usou as suas redes sociais para anunciar o nascimento do terceiro filho, fruto do relacionamento com Chris Pratt.

Em sua conta no Instagram, a autora compartilhou uma foto contando que o bebê, que é um menino, veio ao mundo no dia 8 de novembro. O casal já tem duas meninas: Lyla Maria, de quatro anos, e Eloise Christina, de dois. O ator ainda tem Jack, de 12 anos, do seu relacionamento com Anna Faris.

"Estamos transbordando de felicidade em anunciar o nascimento do nosso filho, Ford Fitzgerald Schwarzenegger Pratt. A mamãe e o bebê estão bem, e os irmãos de Ford estão encantados com sua chegada. Nos sentimos muito abençoados e gratos. Com amor, Katherine e Chris", escreveu ela na legenda da publicação.

Olho inchado

O ator Chris Pratt, que atuou nos filmes Jurrasic Wolrd e Guardiões da Galáxia, surpreendeu os fãs ao aparecer com o olho esquerdo inchado em um novo vídeo nas redes sociais. O artista surgiu de óculos escuros enquanto contava o que aconteceu e, logo depois, revelou o resultado de sua atitude errada.

Pratt contou que foi tentar tirar uma colméia de abelhas do lugar e foi picado por uma abelha bem no olho. O resultado foi o seu olho inchado. Ele contou que estava seguindo o instagram de uma apicultora e acreditou que poderia imitá-la e tirar a colmeia sozinho. Porém, o plano deu errado.

“Eu tenho acompanhado uma 'senhora das abelhas' no Instagram. Ela é muito legal e corajosa, vai na frente dessas colmeias e diz: 'elas estão calmas hoje, vou remover a rainha'. Isso criou uma falsa sensação de segurança em mim, me levando a dizer: 'acho que também posso controlar as abelhas'”, disse ele.

Então, o artista decidiu ir mexer com as abelhas. “Eu vi uma colmeia há dois dias e fui até lá. O homem ao meu lado falou: 'ei, cuidado, há abelhas'. Eu disse: 'elas estão muito calmas'. E eu apenas fiquei olhando para as abelhas, daí uma delas saiu e me picou no globo ocular. Enfim, f*da-se aquela senhora das abelhas”, brincou.

