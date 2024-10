Jayme Monjardim revela previsão para a estreia de nova novela na Band: ‘Data muito especial’

Em entrevista à CARAS Brasil, o autor Jayme Monjardim fala com empolgação de Romaria, novela que será exibida pela Band, e entrega previsão para gravações e estreia

Romaria é a nova menina dos olhos do autor Jayme Monjardim (68). Há quatro anos, ele trabalha no projeto – uma novela que fala de fé e devoção, refletindo a diversidade religiosa do Brasil, incluindo o catolicismo, evangelismo, islamismo e espiritismo. A trama está sendo tratada com prioridade na Band e tem gerado grande entusiasmo, especialmente por parte de Johnny Saad (72), o dono da emissora. Em entrevista à CARAS Brasil, o novelista revela previsão da data da estreia do folhetim, um dia simbólico e muito especial para ele. Além disso, entrega quando pretende dar inicio às gravações.

Segundo Monjardim, Romaria – que é inspirada na canção homônima de Renato Teixeira (79) – é escrita por Leticia Wierzchowski, autora do livro A Casa das Sete Mulheres. “Estou lançando a Letícia como autora de novela mesmo, uma coisa incrível. Ela é maravilhosa! E nós já estamos juntos nesse projeto há quatro anos. Lá na Globo, ele já tinha ido para o canal, para ser avaliado, depois voltou; enfim (...) Provavelmente o estilo, naquele momento, não era interessante para a TV Globo. E para mim é um projeto de vida”, conta.

O escritor relembra que começou sua carreira como diretor de novelas na Bandeirantes. “Meu primeiro trabalho como diretor foi lá. O primeiro especial de televisão que fiz na minha vida foi o Simplesmente Maysa, da minha mãe, na Band. Foi na época que o (Roberto) Talma saiu da TV Globo (1995) e foi para a Bandeirantes. Aí, de cara, ele gostou do meu trabalho e me botou dirigindo uma novela, a minha primeira, que foi a Braço de Ferro; onde lancei várias pessoas, vários atores na época, jovens atores, maravilhosos. Hoje estão fazendo carreira incrível”, destaca.

Monjardim diz que foi através da novela da Band que a TV Globo o enxergou. “Aí, o Mário Lúcio e o Paulo Ubiratan me chamaram. Então, já tenho uma relação com a família Saad muito legal, há muitos anos. E quando falei para a Band que estava com a novela, que gostaria muito de levar essa novela para lá, em parceria, inclusive, com a HBO Max, todo mundo achou maravilhoso. Então, nós estamos naquele processo de avaliação, orçamento, viabilização, porque novela não é uma coisa que você faz assim em dois segundos. A gente criou a Putz (Creators), que é uma produtora, e aí começaram a nascer vários projetos. A gente criou um fundo de investimentos que chama Cinemoney, que é um fundo de investimentos particular para investimentos em novelas, séries, filmes etc.; e isso tudo estou desenvolvendo com a Sylvia Arone. E aí nasceu Romaria e, nossa, fiquei superanimado”, comemora.

Jayme Monjardim, que tem uma trajetória de 45 anos, salienta que Romaria vai fortalecer a fé dos telespectadores. A novela busca retratar o povo brasileiro e suas culturas, do Sul ao Norte do país, através de uma narrativa emocionante que valoriza os milagres que a fé pode realizar.

“É uma novela que fala do norte do Brasil, Marajó, vai para o Rio Grande do Sul, vai para as areias dos lençóis maranhenses com o mar e vai para Corumbá, e navega bastante no Sertão do Brasil, onde é muito comum as pessoas darem os filhos, porque não conseguem cuidar dos filhos. Essa história de filhos dados é muito comum no Brasil, principalmente no Sertão. E também tem o charme de ser a primeira novela perfumada do Brasil. As pessoas vão sentir o perfume e o aroma dos personagens, das manhãs, das tardes, enfim, tem todo um charme em cima disso", fala o veterano.

"E no final de cada episódio, a gente conta uma história de vida parecida com aquela da história da novela, uma história real. Que é justamente para que as pessoas digam: ‘Caramba, é verdade, essas coisas acontecem’. E como eu fiz na novela do Maneco, na época foi um supersucesso e tudo, acho que vale a pena você contar essas histórias em 35, 45 segundos, ao término de cada episódio de uma história verdadeira de vida emocionante, que as pessoas vão realmente se identificar muito", explica. "Estou com muito tesão de fazer uma supernovela. Ninguém me segura”, confessa.

PREVISÃO DE ESTREIA

Sobre a previsão para a estreia de Romaria, Monjardim entrega: “Tem um estudo que a gente já fez. A minha ideia seria estreá-la no dia 12 de outubro do ano que vem, por conta de Nossa Senhora Aparecida, uma data muito especial. Já gravamos algumas coisas, em Aparecida do Norte, agora, mas a ideia seria estrear a novela no dia 12 de outubro. E tudo se desenha para começar a partir de fevereiro a gravar. Fevereiro, março. O que é importante também é ver uma emissora – isso me remete muito àqueles momentos junto com o seu Adolpho Bloch, lá na Manchete (ele foi o fundador) – o entusiasmo de todo mundo de fazer um trabalho diferenciado, de fazer uma novela; porque as pessoas estão um pouco carentes de emoção mesmo, né? E de falar bem do Brasil".

"Uma das coisas que eu fiquei muito feliz de ouvir o Johnny Saad falar: ‘A gente precisa falar bem do Brasil, do agro, das pessoas, a gente precisa falar bem do Brasil. As pessoas não estão falando bem do Brasil’. É uma novela para reunir a família de volta na frente da TV, é um pouco isso. Eu vivo para isso 24 horas (risos)”, finaliza o ator.

