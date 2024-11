Jade Magalhães exibe a barriguinha de grávida em novas fotos

Jade Magalhães, noiva de Luan Santana, exibiu a barriguinha de grávida em um novo ensaio de fotos. O casal está à espera de uma menina

Em suas redes sociais, Jade Magalhães sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores.

Atualmente, a digital influencer está à espera de sua primeira filha, fruto do relacionamento com Luan Santana. A bebê ainda não teve o nome revelado.

Nesta sexta-feira, 1º, a famosa publicou em sua conta no Instagram as fotos de um novo ensaio fotográfico.

Jade posou na frente de uma banca de jornal com uma calça listrada e uma blusa branca, que deixou a barriguinha da gestação bem em evidência. "Meu mood preferido: camisa + jeans", escreveu ela na legenda da publicação.

Casaram?

Na tarde de segunda-feira, 28, Jade Magalhães marcou presença no desfile da marca de Marina Ruy Barbosa, realizado no hotel Rosewood, em São Paulo. Grávida do cantor Luan Santana, Jade exibiu um anel na mão esquerda, o que levantou especulações na internet sobre um possível casamento.

A peça prateada em formato de folhas chamou atenção por estar posicionada na mão esquerda. No entanto, a assessoria esclareceu à Quem que não se trata de uma aliança.

Recentemente, Luan e Jade celebraram uma data especial: completaram 16 anos desde o primeiro encontro. Agora noivo e à espera da primeira filha, o cantor reuniu fotos ao lado da amada em seu perfil oficial no Instagram e emocionou a web com declaração apaixonada.

"Hoje faz 16 anos. Em uma dança, eu soube que você era diferente e que aquele encontro não seria apenas mais um. Desde aquele 25 de outubro de 2008, cada passo que demos juntos me fez ter certeza de que foi a melhor escolha da minha vida. Eu sou feliz por cada riso, cada desafio e cada momento que vivemos até aqui. Aquele garoto tímido, hoje é um homem completamente realizado ao seu lado. Você me transforma a cada dia. Te amo", declarou o artista.

