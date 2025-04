Yuri Lima compartilha álbum de fotos inéditas com Iza e a filha

O jogador de futebol Yuri Lima usou as redes sociais nesta terça-feira, 01, para compartilhar momentos com a cantora Iza e a filha do casal, Nala

O jogador de futebol Yuri Lima usou as redes sociais nesta terça-feira, 01, para compartilhar um compilado de fotos dos últimos dias. Dentre os registros, ele mostrou alguns momentos com a cantora Iza e a filha do casal, Nala, de cinco meses.

Dentre as imagens, ele mostrou o momento em que dormiu ao lado da filha, um de frente para o outro e de mãos dadas, cobertos por um cobertor rosa. Também compartilhou registros do banho da criança, fotos dela brincando e um print da babá eletrônica, onde ela aparece dormindo.

Além de uma foto da festa em celebração aos 60 anos da mãe da cantora. Nela, a artista aparece sorridente com Nala no colo ao lado da mãe, enquanto o jogador surge ao lado interagindo com a pequena. Outra imagem mostra um encontro ao ar livre, com direito a buquê de flores.

Iza combina look com a filha, Nala, em clique inédito

Iza também compartilhou registros em família na última segunda-feira, 31. Em meio aos conteúdos, ela posou com a filha no colo durante uma viagem aérea. Para a ocasião, ambas vestiram uma camiseta branca e calça preta.

Também exibiu sua boa forma ao posar de frente para o espelho. Além disso, compartilhou momentos de backstage e de curtição no show de Justin Timberlake no festival Lollapalooza, no último domingo. 'Tamo junto, marçinho', escreveu na legenda. Veja as fotos!

Recentemente, Yuri Lima falou sobre a paternidade. Em entrevista à 'Quem', o atleta abriu o coração ao falar sobre a relação com Iza e a herdeira. "Era sempre um sonho ser pai. Eu sou um cara muito família, eu amo. Agora estar com a minha própria família, com a IZA, com a minha filha... Para mim está sendo incrível cada momento. Estou aproveitando ao máximo a pequena", declarou ele.

