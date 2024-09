Iza expõe dificuldades na reta final da gravidez de Nala: ‘Ela está empurrando’

Iza abre o coração os sobre desafios que está enfrentando na reta final da gravidez de sua primeira filha com Yuri Lima, Nala

Na última terça-feira, 17, Iza compartilhou os desafios que está enfrentando na reta final da gravidez de sua primeira filha com Yuri Lima, Nala. Em suas redes sociais, a artista desabafou sobre alguns dos sintomas do oitavo mês de gestação, mas destacou que continua focada nos ensaios para o show que está preparando para o Rock in Rio.

Através de seu perfil no Instagram, Iza compartilhou um vídeo dos bastidores dos ensaios para falar sobre sua apresentação no festival de música. Apesar de estar com oito meses de gravidez e enfrentando muitos desafios, a cantora promete um show grandioso e destacou que todo o esforço está sendo dedicado à sua primeira filha.

"Sigo aqui gravidíssima, vivendo um momento muito especial, mas muito desafiador. Vou dizer para vocês: passei dos 8 meses e estou com 35 semanas. Nunca respirei assim, nunca cantei assim, a voz fica mais grave e as cordas vocais ficam mais relaxadas com os hormônios da gravidez”, Iza relatou alguns dos sintomas na reta final da gravidez.

Além disso, a cantora também mencionou que o peso da gestação já está fazendo diferença nos preparativos: “Os hormônios relaxam todas as articulações, coisa que eu não fazia ideia. Ela está empurrando todo meu diafragma, ela está alta aqui, sabe? Mas estou feliz em fazer uma coisa que está me desafiando”, contou.

Por fim, Iza prometeu uma apresentação muito especial e dedicou o show a Nala: “Vai ser o show mais especial da minha humilde vidinha. A gente está se arriscando muito para entregar um show para você. Eu estou me dedicando para entregar um bagulho maneiro para ela. Para neném de mamãe. Tomara que ela goste", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IZA (@iza)

Vale destacar que Iza está esperando uma menina, que se chamará Nala, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima. Em julho deste ano, o casal enfrentou uma polêmica quando uma traição do atleta veio à tona e resultou em sua separação. Até o momento, a cantora não voltou a se pronunciar publicamente sobre o assunto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IZA (@iza)

Iza exibe o barrigão de grávida em novo ensaio fotográfico:

No início de setembro, a cantora Iza celebrou o seu aniversário de 34 anos de idade. Em suas redes sociais, a estrela celebrou momentos especiais de sua vida nos últimos tempos e falou sobre a alegria de estar grávida nesta data especial. Além disso, ela compartilhou registros de seu ensaio de gestante para comemorar a data.