Mãe de Isis Valverde agradece apoio familiar em meio ao tratamento de câncer

Rosalba Nable, mãe de Isis Valverde, posou ao lado da família e agradeceu pelo apoio em meio ao tratamento de câncer de mama

Rosalba Nable, mãe de Isis Valverde, está em meio ao tratamento de um câncer de mama e ressaltou a importância do apoio da família nesse momento.

Em sua conta no Instagram, a moça compartilhou uma foto em que aparece ao lado do namorado Carlos Wanderson, da filha, do genro Marcus Buaiz, do neto Rael e de algumas amigas.

"Algumas vezes na vida você encontra pessoas especiais. Aquelas pessoas que mudam sua vida simplesmente por estarem nela e que fazem você acreditar que realmente tem algo bom no mundo.

Essas pessoas que sempre seguram sua mão e dizem que vai ficar tudo bem. Isso é para sempre e para sempre não tem fim", escreveu ela na legenda da publicação.

Na imagem, eles aparecem no alto de um morro na cidade de Aiuruoca, localizada em Minas Gerais, onde Isis nasceu.

Desabafo

Mãe da atriz Isis Valverde, a pedagoga e bacharel em Direito Rosalba Nable usou as redes sociais para compartilhar um desabafo a respeito de uma decisão pessoal. Ela, que luta contra um câncer de mama, diagnosticado em maio deste ano, revelou que iniciou o tratamento com quimioterapia recentemente.

Em seu Instagram oficial, Rosalba explicou que teve acesso a um tratamento contra a queda de cabelo, mas 'se libertou da vaidade' e preferiu não optar por este método. Conhecido como Cold Cap ou resfriamento do couro cabeludo, a técnica, cientificamente comprovada, reduz a queda dos fios causada pela quimioterapia.

"Fui orientada de que valeria a pena tentar, mas não fui adiante. Eu teria de ficar com a touca de gelo por meia hora antes da quimioterapia e por 1h e meia depois. Tenho fobia de hospital (se isso não acabar dessa vez, não acaba nunca mais) e optei por não estender ali minha 1h e meia de quimioterapia (antes é colocado um soro com medicação para os efeitos colaterais e depois um soro para lavar as veias. Portanto, acabo ficando por 3h). Seriam mais 3h para manter 60% dos fios e sem garantia disso", declarou a mãe de Isis Valverde.