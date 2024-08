Isabella Scherer desabafa após filho ser internado na UTI: “Segurando o choro”

Isabella Scherer revela que passou por momentos difíceis após o filho receber diagnóstico e precisar ser internado na UTI; entenda o que aconteceu

Nesta sexta-feira, 23, Isabella Scherer desabafou sobre um momento difícil que viveu após seu filho, Bento, de apenas dois anos, ser internado na Unidade de Terapia Intensiva. Com a alta já recebida, a influenciadora digital e chef de cozinha explicou o que aconteceu e compartilhou o diagnóstico do pequeno em suas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, Isa compartilhou um álbum de fotos que mostra momentos do período em que seu filho esteve hospitalizado. Entre os registros, o bebê aparece brincando mesmo em meio ao problema de saúde. Na legenda, a campeã do MasterChef revelou que ele precisou ser internado após uma pneumonia e chegou a passar um dia na UTI.

Além disso, Isabella refletiu sobre os desafios da maternidade e agradeceu o apoio da família após o susto: ““Não tenho psicológico pra ser mãe” - falei isso pro pequeno na sala de emergência segurando o choro. E ele, como sempre, mais sábio e calmo que eu, me lembrou que sou muito forte sim e que tenho sim psicológico pra isso”, contou.

“Pra minha surpresa, umas horas depois, uma das enfermeiras do PS vira pra gente e fala “ai que bom que vocês são tranquilos. isso ajuda eles e a gente”. TRANQUILOS? EU? Com certeza, o Bento foi o mais forte e corajoso de todos nós! Tirou sangue sem chorar, colocou acesso numa boa e mostrou pra gente o quão forte esse pequenusculo é!”, ela se declarou.

Por fim, Isabella celebrou a recuperação do herdeiro: “Bentinho teve uma pneumonia, ficamos um dia na UTI e outros no quarto, mas graças a Deus, e toda a equipe que cuidou do nosso Bentinho, ele se recuperou super rápido e já estamos bem e em casa”, ela atualizou e recebeu mensagens de apoio dos seguidores nos comentários.

Vale lembrar que, além de Bento, Isabella também é mãe de Mel, a irmã gêmea do pequeno. Os dois filhos são frutos de seu relacionamento com o modelo, surfista e empresário Rodrigo Calazans. O casal oficializou a união em uma cerimônia intimista em casa em maio do ano passado, pouco após o nascimento dos gêmeos.

