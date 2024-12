Isabel Veloso mostra o rosto do filho no ultrassom após piora do câncer

A influenciadora digital Isabel Veloso encanta ao mostrar foto do ultrassom do primeiro filho enquanto lida com avanço do câncer

A influenciadora digital Isabel Veloso curte cada momento de sua gravidez enquanto lida com o tratamento contra o câncer. Nesta terça-feira, 10, a estrela mostrou uma foto do ultrassom do bebê nas redes sociais.

Na imagem, ela exibiu como é o rosto do filho, que se chamará Arthur e é fruto do casamento com Lucas Borbas. “Oh minha gente. É lindo demais”, afirmou ela.

Há poucos dias, Isabel Veloso recebeu a notícia de que o câncer avançou. Ela é paciente em cuidados paliativos em decorrência do Linfoma de Hodgkin e descobriu que o tumor se espalhou para o pulmão.

O que Isabel Veloso falou sobre a piora do câncer?

Após ficar internada por uma semana, Isabel Veloso explicou o motivo da internação e a piora do câncer. "Saiu a tomografia e não foi uma notícia que a gente esperava. Internei por um motivo e fiquei internada por outro. O Arthur estava bem, se estabilizou, parou de vazar líquido da bolsa, então não era nada preocupante com ele, era comigo", contou ela.

E completou: "Fiz tomografia de tórax pelo meu quadro e constou, infelizmente, que a quimio não fez efeito. Eu já imaginava, porque é uma quimio muito fraca que ia fazer só pra tentar dar uma segurada [na doença] agora que estou grávida. Os tumores que eu tenho no tórax cresceram, não são mais tão pequenos. Quando eu descobri que eles voltaram a crescer, descobri que alguns estavam com sete centímetros. Agora, eles formaram uma massa só. Além da massa estar maior no meu tórax e comprimir os meus pulmões, eu também estou com nódulos nos pulmões. A princípio, no laudo, estava no lado esquerdo. No lado direito, eu estou com um leve derrame pleural. Eu ainda não tinha chegado nesse estado do câncer estar em alguns dos órgãos, estava no meu pescoço. Agora está nos meus pulmões. Não tem muito o que fazer".