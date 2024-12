Graciele Lacerda se pronuncia após nascimento da filha: 'Tô sonhando'

Dias após nascimento de Clara, Graciele Lacerda se pronuncia e revela como está depois da chegada de sua primeira herdeira com Zezé Di Camargo

Dois dias após a chegada de Clara, sua filha com Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda reapareceu em sua rede social e contou para os seguidores como está depois do nascimento da bebê. Nesta sexta-feira, 27, a influenciadora compartilhou que está vivendo um sonho e aproveitando cada momento.

Um pouco afastada da internet, por estar se acostumando com as novidades, a empresária comentou que tudo aconteceu de repente, pois, esperava que a menina nasceria apenas no ano que vem, no dia 12 de janeiro. Graciele Lacerda ainda prometeu que mostrará mais de sua rotina quando chegar em casa e deixou os fãs esperando para ver o rostinho de Clara.

"Não tinha como aparecer, muita coisa acontecendo, foi tudo muito de supetão e eu tô vivenciando tudo aqui com muita vontade, tô vivenciando tudo com intensidade, são muitas coisas, muitas informações, muitas coisas acontecendo e amanhã tô indo pra casa se deus quiser e aí vai ficar mais fácil da gente conversar", falou.

A esposa do sertanejo contou que está curtindo cada instante: "Eu tô sonhando acordada, tá sendo tão mágico, é incrível, tô aproveitando cada momentinho, cada situação, sabe quando você desliga do mundo? Esquece que existe o mundo e só existe esse mundo aqui, eu tô focada nisso".

"Foi uma surpresa, apesar da gente meio que ter programado, a Clara ia nascer só ano que vem, a data dela era 12 de janeiro, quando completaria 12 semanas, mas aconteceram muitas coisas, neste momento no meio do caminho e ela escolheu essa data pra bater o martelo e falar bem assim: 'eu tô vindo pra modificar a vida de vocês, eu tô vindo porque eu tenho uma conexão com o cara lá de cima'", disse sobre a menina ter escolhido nascer antes.

Ainda em seus stories, Graciele Lacerda compartilhou como foi seu trabalho de parto após ter brincado durante a ceia de Natal que a bolsa havia estourado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Graciele Lacerda relembrou as tentativas de fertilização in vitro

A bebê Clara foi gerada por meio da fertilização in vitro porque Zezé Di Camargo é vasectomizado e não podia mais ter filhos de forma natural. Porém, a gravidez demorou para acontecer. Ao anunciar o nascimento da filha nas redes sociais, Graciele Lacerda relembrou a dor de tentar engravidar por várias tentativas e não conseguir.

“Após seis tentativas de FIV, muitas lágrimas e lutas, hoje o choro é de alegria e gratidão a Deus”, disse ela.

Além disso, ela comemorou o nascimento da filha no Natal. "Como tudo em nossas vidas tem a hora certa de acontecer, nunca foi no nosso tempo, mas sim no tempo perfeito de Deus. Clara decidiu antecipar sua chegada e veio ao mundo no dia em que Jesus nasceu, mais uma prova de sua conexão com Deus. Para nós, é certamente o presente que o Pai Celestial enviou para nossas vidas. Clara chegou para iluminar nossas vidas!", disse ela.

Leia também:Graciele Lacerda mostra visita da mãe na maternidade