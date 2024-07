Irmã de Luan Santana surpreende com atitude após anúncio de gravidez

Após anúncio público da gravidez de Jade Magalhães, irmã de Luan Santana surpreende cunhada com atitude especial; veja o que ela fez

A irmã de Luan Santana, Bruna Santana, teve uma atitude especial após o anúncio público da gravidez da cunhada, a influenciadora Jade Magalhães. Nesta segunda-feira, 22, o casal, que reatou o relacionamento de anos em fevereiro, contou ao público que serão papais e já começaram a ganhar mimos.

Em seus stories, a eleita do sertanejo compartilhou uma foto de uma mesa cheia de doces e com uma decoração delicada, parecendo ser uma espécie de comemoração. Além dos docinhos, ainda tinha um bolo de coração, algumas flores, velas e Jade Magalhães marcou a irmã de Luan Santana.

"Amamos muito essa titia", reagiu a mamãe falando que ela o bebê têm um sentimento muito especial por Bruna Santana.

Há anos na família do cantor, a influenciadora tem uma ótima relação com a cunhada, com quem inclusive divide cliques cheios de estilo na rede social. Jade Magalhães e Luan Santana se conheceram em 2008 em um show.

O casal conseguiu manter o relacionamento longe dos holofotes até 2012, quando foram fotografados juntos pela primeira vez. Os pombinhos enfrentaram muitas idas e vindas, principalmente entre 2013 e 2016, por conta da agenda muito corrida do músico. Em 2019 ficaram noivos, mas no ano seguinte terminaram. A volta aconteceu em fevereiro deste ano.

Gravidez de Jade Magalhães teria tido influencia do passado; entenda

Diante da notícia que eles terão um bebê, os internautas logo lembraram um detalhe do passado da eleita do sertanejo: a cor que ela usou no último Natal. Segundo uma teoria na web, usar verde na data faz com que a pessoa fique grávida no ano seguinte. E parece que, por coincidência, isso aconteceu com Jade.

No Natal de 2023, a designer de moda apareceu com um vestido verde belíssimo e foi até avisada sobre a teoria. Jade Magalhães então reagiu ao ser alertada sobre o misticismo. Veja o que ela disse.