Gravidez de Jade Magalhães teria tido influencia do passado; entenda

Após Luan Santana anunciar gravidez de Jade Magalhães, internautas resgatam detalhe do passado da influenciadora e apontam como sinal que seria mãe

O cantor Luan Santana e sua amada, a influenciadora Jade Magalhães, serão papais. Após reatarem o relacionamento de muito tempo em fevereiro deste ano depois de viverem uma separação, eles retornaram mais apaixonados do que nunca e até serão três agora.

Diante da notícia que eles terão um bebê, os internautas logo lembraram um detalhe do passado da eleita do sertanejo: a cor que ela usou no último Natal. Segundo uma teoria na web, usar verde na data faz com que a pessoa fique grávida no ano seguinte. E parece que, por coincidência, isso aconteceu com Jade.

Na última festa com sua família, a futura esposa de Luan Santana colocou um vestido verde belíssimo. Nos comentários da publicação, a gravidinha já tinha sido avisada sobre a teoria. "Ja, cê sabe o misticismo de passar o Natal de verde?", alertaram. Em resposta ela disse: "Tô pronta".

Nesta segunda-feira, 22, Jade Magalhães e Luan Santana anunciaram que serão papais com fotos apaixonadas e exibindo a barriga saliente da influenciadora. De cropped, ela apareceu mostrando o abdômen já bem volumoso.

Término de Jade Magalhães e Luan Santana

Em setembro de 2019, Luan Santana surpreendeu a amada com um pedido de casamento durante um passeio de balão. Porém, em outubro de 2020 eles anunciaram o fim do relacionamento com uma carta aberta nas redes sociais.

Em 2021, o cantor engatou um romance com Izabela Cunha e eles chegaram a ficar noivos, mas o namoro chegou ao fim em maio do ano passado.

Em fevereiro deste ano, Luan e Jade anunciaram a reconciliação durante uma viagem para o México. "Eu sempre acreditei no amor. E por acreditar, estou aqui, aqui estamos. E de repente, ouvi a música voltar a tocar. Como não me deixar levar por ela? Te levei em cada passo decorado e cada nota da nossa canção. Eles viveram em mim marcados. Nessa hora, o coração passa a comandar tudo e a felicidade é a maior certeza de que a nossa vida vale a pena. Ela pulsa em nossas veias e genuinamente escancara o nosso sorriso. Me permiti te dar a mão e voltamos a dançar, como um pause e replay. Meu coração é e sempre será amor. Que Deus nos conceda sabedoria e proteção. Te amo, Luan”, escreveu Jade em uma publicação nas redes sociais.