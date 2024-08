Grávida, Sthefany Brito encanta ao mostrar o barrigão de 9 meses

A atriz Sthefany Brito está grávida de nove meses de seu segundo filho, que se chamará Vicenzo. E ela compartilhou novos registros de sua gravidez

A atriz Sthefany Brito está grávida de nove meses de seu segundo filho, que se chamará Vicenzo. Além dele, ela e o marido Igor Raschkovsky já são pais de Antônio Enrico, de três anos. E nesta quinta-feira, 22, ela usou seu Instagram para compartilhar novos registros de sua gravidez.

A artista, de 37 anos, está com 36 semanas de gestação. "Por aqui estamos completando 36 semanas, indo pra reta final da gravidez e a ansiedade cada dia maior! Minha mala está praticamente pronta", escreveu ela na publicação em que aparece vestindo um conjunto de hobe e camisola all blue.

Nos comentários, não faltaram elogios. "Que roupa linda. Vai assim receber seu filhote ele vai ficar feliz em ver a mamãe toda bela", sugeriu uma internauta. "Mamãe mais linda", disse outra. "Você está linda grávida! Que Deus abençoe e que o Enrico venha com muita saúde, em nome de Jesus", desejou outra pessoa.

Sthefany Brito mostra detalhes do quarto do filho caçula

Em contagem regressiva para o nascimento do segundo filho, Sthefany Brito mostrou recentemente em seu perfil no Instagram todos os detalhes do quartinho do pequeno, que foi decorado em tons de branco, bege e verde, e conta com alguns bichinhos.

Nas imagens, ela apareceu usando um vestido branco longo e mostrou todos os cantinhos do ambiente. O berço, na cor marrom claro conta com uma decoração colorida com o nome do bebê. "O quartinho do Vicenzo ficou pronto e eu estava super ansiosa para mostrar tudo para vocês!! Tudo ficou lindo, do nosso jeitinho e muito além do que eu sonhava", escreveu a mamãe.

Em outra publicação, Sthefany Brito disse que ter mais filhos não está nos planos do casal. Além disso, a artista também confessou que sente uma mistura de sentimentos ao pensar no nascimento do caçula.