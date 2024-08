Sthefany Brito comenta sobre expectativas para chegada do segundo filho

Sthefany Brito bateu um papo com seus seguidores nas redes sociais e comentou sobre suas expectativas para o nascimento do segundo filho

Nesta terça-feira, 20, Sthefany Brito aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seus seguidores e a maioria das questões girou em torno da gravidez da atriz. Casada com Igor Raschkovsky, a famosa é mãe de Antônio Enrico, de três anos, e está à espera de Vicenzo, que deve nascer em breve.

Sthefany garantiu que ter mais filhos não está nos planos do casal. "A gente sempre falou de ter dois filhos. A gente queria mais um neném e o que viesse seria muito bem-vindo e seria a cerejinha do bolo. A gente está muito feliz com nosso menininho", disse ela, afirmando que não pretende tentar ter uma menina.

Além disso, a artista também confessou que sente uma mistura de sentimentos ao pensar no nascimento do caçula. "É uma mistura de me sentir a pessoa mais abençoada do mundo por ter mais um filho, por estar gerando mais uma vida. E ao mesmo tempo, eu falo 'meu Deus, eu darei conta de dois?' Dá uma angústia porque sei que o Enrico vai sentir", disse.

Declaração

Sthefany Britousou as redes sociais para comemorar seis anos de casada com o marido, o empresário Igor Raschkovsky. A atriz, que é mãe de Enrico e está à espera do segundo filho, que se chamará Vicenzo, publicou algumas fotos com o amado e confessou que pela primeira vez acabou esquecendo a data.

"E em um dia normal, fizemos seis anos de casados! Eu esqueci (primeira vez que isso aconteceu)! Eu com a cabeça na mala do neném que preciso terminar de arrumar, na preocupação de como o Enrico vai ficar quando o irmão nascer, no dia a dia, busca Enrico no colégio, marca ultra, compra fralda que acabou, e o leite também que já vai acabar, esqueci completamente do nosso dia!", revelou ela.

Em seguida, Sthefany contou que ganhou um presente do marido e levou um tempo para entender que era por causa do aniversário de casamento. "Fui surpreendida com um presente e confesso que por segundos fiquei sem entender o motivo! Meu amor, só para deixar registrado aqui já que eu ando tão emotiva que tudo que vivemos, e que estamos vivendo não poderia ser com ninguém que não fosse você!!! 13 anos juntos, seis casados e me pego ainda te olhando apaixonada! Óbvio que nem tudo são flores e que bom, imagina que chato seria!?", acrescentou.

"Amo a gente, nossa parceria, nossa liberdade e paz em poder sermos nós mesmos um com outro! Nossa família é meu sonho da vida toda transformado em realidade e não seria possível sem você! Obrigada pelo seu amor e tanta dedicação! Nosso nenenzinho está chegando para coroar todo nosso amor e multiplicar o caos e a alegria da nossa casa! Te amo além do infinito!!! Que venham muitos e muitos anos e vamos comemorar bem velhinhos juntos!!!", finalizou.