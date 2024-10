Grávida pela terceira vez, Laura Neiva exibe o barrigão em nova foto

Esposa do ator Chay Suede, Laura Neiva faz o último ensaio de gestante antes do nascimento do terceiro filho. Veja o barrigão!

A atriz Laura Neiva está na reta final da gravidez do seu terceiro filho, fruto do casamento com o ator Chay Suede. Com isso, ela decidiu fazer o último ensaio de gestante para registrar o tamanho do barrigão e surpreendeu a todos ao mostrar um dos registros.

Na foto, ela apareceu com a barriga à mostra e usando um casaco enquanto registrava a reta final da gestação. “Último registro dessa gestação feita pelo amigo amado Pedro Dimitrow. Muito obrigada. Helder Rodrigues também esteve com a gente. Chay, amor da minha vida. Amo vocês”, disse ela na legenda.

Nos comentários, Chay se derreteu pela esposa. “Amor da minha vida e dona do meu coração”, escreveu.

Vale destacar que Laura e Chay escolheram que só vão saber o gênero do terceiro filho na hora do parto, que deve acontecer em novembro. Apesar disso, eles já possuem opções de nome. "Tem opção de nome... A gente estava em dúvida, até que o José falou assim... A gente estava falando: 'Ah, meu filho, você prefere tal nome ou tal nome, não sei o que ou Francisco?'. Aí ele falou 'Fanquico'. Aí já não consigo pensar em outra coisa se for menino. Mas ainda tem outras opções, não está decidido. Menina a gente estava pensando em Ana, só Ana. A gente estava pensando em Madalena também", disse ele no programa Mais Você, da Globo.

Os dois já são pais de Maria, de 4 anos, e José, com 2 anos. Atualmente, o ator interpreta o protagonista Mavi na novela Mania de Você.

